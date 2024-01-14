Reuters: В РПЦ разразился громкий скандал 10 14.01.2024, 13:05

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Алексий Уминский

Внимание приковано к решению Гундяева.

Известному российскому либеральному священнику грозит изгнание из РПЦ за отказ прочитать молитву, в которой звучит просьба к Богу направить Россию к победе в в войне над Украиной.

В решении российский церковный суд постановил, что Алексий Уминский должен быть «извержен из священного чина» за нарушение священнической присяги.

Решение было направлено на утверждение патриарху Кириллу (настоящее имя Владимир Гундяев), главе русской церкви, который решительно поддерживает российского президента Путина.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Этот случай свидетельствует, как церковь подавляет внутреннее инакомыслие, поддерживая Путина и его в войну с Украиной, которая длится уже второй год.

Церковный суд заявил, что Уминский нарушил свою клятву, отказавшись читать «Молитву о Святой Руси» - архаичное название России, - которую Кирилл сделал обязательной в рамках церковных служб.

В интервью в ноябре прошлого года Уминский заявил, что язык войны и «специальной военной операции» «никоим образом не совместим» с церковной литургией.

В Сети отмечают, что Кирилл превратил российскую церковь в опору режима Путина. Десятки священников РПЦ были наказаны за то, что оспаривали линию церкви в отношении войны - например, читали молитвы о мире вместо победы.

Уминский стал самой известной жертвой. Он призвал верующих искать священников, которые «молятся больше о мире, чем о победе, и понимают, что в этих противостояниях любая победа - всегда пиррова победа... В современных войнах любая победа почти всегда эквивалентна самоуничтожению».

Уминский стал самой заметной жертвой на данный момент. В течение 30 лет он служил старшим священником в храме Живоначальной Святой Троицы в Москве, а затем в этом месяце, накануне православного Рождества, его внезапно уволили, что подготовило почву для вынесения субботнего приговора.

Он был известен своей хосписной работой для умирающих детей и взрослых и руководил похоронами бывшего президента СССР Михаила Горбачева в 2022 году.

В общей сложности 11 627 православных подписали открытое письмо в его поддержку после того, как он был отстранен от должности священника церкви Святой Троицы и заменен Андреем Ткачевым, активным поборником войны.

Эксперт по Русской православной церкви при Европейском совете по международным отношениям Ксения Лученко считает, что приговор Уминскому не обоснован, поскольку молитва, в отказе читать которую его обвиняли, не была рассмотрена и одобрена высшим органом Церкви - Священным Синодом.

По ее словам, его наказание «свидетельствует об узурпации патриархом Кириллом власти в Русской православной церкви и нарушении ее уставных документов».

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