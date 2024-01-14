В Гомеле автобус протаранил легковушку

В Гомеле автобус протаранил легковушку4
- 14.01.2024, 13:09
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Авто вылетело на клумбу и перевернулось.
Автобус и легковушка столкнулись вечером 13 января в Гомеле, сообщили в областной Госавтоинспекции.
По данным инспекторов, 62-летний водитель автобуса ехал по улице Советской в направлении площади Ленина в крайней левой полосе. При перестроении он не убедился в безопасности маневра и врезался в Peugeot, которым управлял 19-летний парень. После столкновения легковушка вылетела за пределы проезжей части, наехала на клумбу и перевернулась.
В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.