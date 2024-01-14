закрыть
14 января 2024, воскресенье, 14:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Гомеле автобус протаранил легковушку

4
  • 14.01.2024, 13:09
  • 1,948
В Гомеле автобус протаранил легковушку

Авто вылетело на клумбу и перевернулось.

Автобус и легковушка столкнулись вечером 13 января в Гомеле, сообщили в областной Госавтоинспекции.

По данным инспекторов, 62-летний водитель автобуса ехал по улице Советской в направлении площади Ленина в крайней левой полосе. При перестроении он не убедился в безопасности маневра и врезался в Peugeot, которым управлял 19-летний парень. После столкновения легковушка вылетела за пределы проезжей части, наехала на клумбу и перевернулась.

В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россияне провалили свой «золотой месяц»
Россияне провалили свой «золотой месяц» Роман Свитан
Оловянная свадьба
Оловянная свадьба Ирина Халип
«Ответочка» прилетела
«Ответочка» прилетела «Можем объяснить»
Россия продолжает замерзать
Россия продолжает замерзать Александр Невзоров