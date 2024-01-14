Беларусь оказалась в «лидерах» по числу арестованных католических священников 1 14.01.2024, 13:25

1,748

На втором месте после Никарагуа.

Беларусь и Никарагуа возглавили список по числу арестованных католических священников в мире в 2023 году. Такие данные приводит папский фонд «Помощь Церкви в беде» (ACN).

«Никарагуа и Беларусь возглавляют список авторитарных режимов, которые прибегают к задержанию священников и верующих, чтобы наказать церковь за выступление против несправедливости и нарушений прав человека или просто за попытку вести свободную деятельность», – говорится в отчете организации.

Сообщается, что беларусские власти задержали не менее 10 священников, трое из которых до сих пор находятся за решеткой по состоянию на конец года. В Никарагуа в 2023 году были арестованы 46 священнослужителей.

Также в лидерах, согласно неподтвержденным данным ACN, фигурирует Китай.

«Даже если доказать достоверность информации практически невозможно, цифры ACN указывают на 20 случаев ареста священнослужителей в 2023 году в Китае, некоторые из которых остаются пропавшими без вести спустя много лет. Однако истинное число может быть выше или даже немного ниже, поскольку некоторые священники или епископы могли быть освобождены без оглашения подробностей», – отмечают авторы.

В Украине в 2022 году были арестованы оккупационными российскими войсками два греко-католических священника Иван Левицкий и Богдан Гелета. Они до сих пор не освобождены.

По приведенной информации, в общей сложности 132 католических священника и верующих были арестованы, похищены или убиты в течение 2023 года. Это больше, чем 124 в 2022 году.

«Однако это подтвержденные случаи, число которых может быть больше, поскольку в некоторых странах трудно получить достоверную информацию», – отмечают в ACN.

Напомним, в Беларуси также известны случаи непродления вида на жительство в Беларуси, задержания ксендзов за «распространение экстремистских материалов», «несанкционированное пикетирование». С сентября 2022 года религиозной общине Минска запретили доступ в Красный костел. 70-летний настоятель костела св. Иосифа в Воложине Генрих Околотович, по информации «Хрысціянскай візіі», задержан по ч. 1 ст. 356 УК «Измена государству».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».