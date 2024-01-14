«Главным врагом для Лукашенко стало здоровье» 6 14.01.2024, 13:45

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«Черные лебеди» могут прилететь к диктатору уже в 2024 году.

Какие «черные лебеди» могут посетить Лукашенко в 2024 году?

Об этом BGmedia рассказал историк, политический обозревателем Александр Фридман.

«Думаю, Лукашенко переживает бессонные ночи, он думает, как выстроить квадратуру круга. Лукашенко плывет против течения», — считает эксперт.

— Лукашенко строит свое будущее без учета возможных «черных лебедей». Такие могут прилететь?

— Это может быть резкое ухудшение экономического положения. Пока что этого не произошло, а Россия пока имеет возможность поддерживать белорусский режим…

Честно говоря, я считаю, что главный враг Лукашенко сегодня — его здоровье. Пожилой человек, которому в силу биологического возраста уже тяжело. Лукашенко мне больше всего напоминает позднего Сталина, власть которого была безусловной, воля ближайшего окружения была парализована страхом, — только сидели и ждали, кого арестуют следующим. А паранойя Сталина только обострялась, спецслужбы полностью обслуживали его интересы, поэтому ему ничего не угрожало: в Советском Союзе все инакомыслие давно было арестовано. С Западом образовался определенный паритет: у США ядерное оружие, у СССР ядерное оружие, Советский Союз выстраивает свою зону влияния в Восточной Европе. Главным врагом Сталина на тот момент было состояние его здоровья и его возраст — вот с чем столкнулся Сталин.

Лукашенко постепенно подходит к тому самому сталинскому возрасту. Сталин умер не таким старым человеком: ему было 73 года, когда он скончался. Ухудшение здоровья Сталина припало как раз на возраст Лукашенко: 70, чуть за 70. Главный враг Лукашенко – здоровье, о состоянии которого мы ничего не знаем.

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