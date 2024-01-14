закрыть
14 января 2024, воскресенье, 14:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Главным врагом для Лукашенко стало здоровье»

6
  • 14.01.2024, 13:45
  • 5,588
«Главным врагом для Лукашенко стало здоровье»

«Черные лебеди» могут прилететь к диктатору уже в 2024 году.

Какие «черные лебеди» могут посетить Лукашенко в 2024 году?

Об этом BGmedia рассказал историк, политический обозревателем Александр Фридман.

«Думаю, Лукашенко переживает бессонные ночи, он думает, как выстроить квадратуру круга. Лукашенко плывет против течения», — считает эксперт.

— Лукашенко строит свое будущее без учета возможных «черных лебедей». Такие могут прилететь?

— Это может быть резкое ухудшение экономического положения. Пока что этого не произошло, а Россия пока имеет возможность поддерживать белорусский режим…

Честно говоря, я считаю, что главный враг Лукашенко сегодня — его здоровье. Пожилой человек, которому в силу биологического возраста уже тяжело. Лукашенко мне больше всего напоминает позднего Сталина, власть которого была безусловной, воля ближайшего окружения была парализована страхом, — только сидели и ждали, кого арестуют следующим. А паранойя Сталина только обострялась, спецслужбы полностью обслуживали его интересы, поэтому ему ничего не угрожало: в Советском Союзе все инакомыслие давно было арестовано. С Западом образовался определенный паритет: у США ядерное оружие, у СССР ядерное оружие, Советский Союз выстраивает свою зону влияния в Восточной Европе. Главным врагом Сталина на тот момент было состояние его здоровья и его возраст — вот с чем столкнулся Сталин.

Лукашенко постепенно подходит к тому самому сталинскому возрасту. Сталин умер не таким старым человеком: ему было 73 года, когда он скончался. Ухудшение здоровья Сталина припало как раз на возраст Лукашенко: 70, чуть за 70. Главный враг Лукашенко – здоровье, о состоянии которого мы ничего не знаем.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россияне провалили свой «золотой месяц»
Россияне провалили свой «золотой месяц» Роман Свитан
Оловянная свадьба
Оловянная свадьба Ирина Халип
«Ответочка» прилетела
«Ответочка» прилетела «Можем объяснить»
Россия продолжает замерзать
Россия продолжает замерзать Александр Невзоров