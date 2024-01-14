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Три «горячие точки» на передовой: Залужный раскрыл новый план для ВСУ

  • 14.01.2024, 13:49
  • 2,522
Три «горячие точки» на передовой: Залужный раскрыл новый план для ВСУ

После нескольких дней с командирами украинских бригад на фронте.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил о посещении зон ответственности двух оперативно-стратегических группировок войск.

Залужный вместе с начальником Генерального штаба Сергеем Шапталой несколько дней работал в зонах ответственности оперативно-стратегических группировок войск «Таврия» и «Одесса», написал он в своем Telegram.

«Провели плодотворную работу с командующими направлениями и командирами бригад, выполняющими задачи в Донецкой, Херсонской и Запорожье. Согласовали шаги для повышения эффективности применения войск на основе имеющихся ресурсов и оперативной обстановки», - написал главком ВСУ.

С командующим Военно-морскими силами Алексем Неижпапой «подробно проработали вопросы по ситуации в акватории Черного моря», - добавил Залужный.

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