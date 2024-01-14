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За несколько месяцев минчанин дважды попался на удочку мошенникам

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  • 14.01.2024, 13:57
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За несколько месяцев минчанин дважды попался на удочку мошенникам

Все началось с желания заработать на «биржевых торгах».

В августе житель Минска решил попробовать свои силы на биржевых торгах, откликнувшись на объявление в мессенджере. За два месяца он вложил все свои сбережения, но при попытке вывести прибыль столкнулся с проблемами. Тогда лжеброкеры завладели суммой в 37 тысяч рублей, пишут «Минск—Новости».

В декабре мошенники снова связались с пострадавшим через мессенджер, представившись сотрудниками правоохранительных органов. Они заявили, что кто-то пытается получить кредит от его имени и это было подтверждено «службой безопасности» банка. Под видом помощи в поимке злоумышленников мужчину уговорили взять кредит и «застраховать» свои сбережения. Доверчивый клиент раскрыл свои личные данные и информацию о счете, в результате чего потерял 16 тыс. рублей.

Таким образом за несколько месяцев мужчина лишился более 50 тысяч рублей.

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