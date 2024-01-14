В Беларуси продают нестандартный дом на колесах за $72 тысячи 14.01.2024, 14:21

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За что просят такие деньги?

Необычный автодом Mercedes-Benz продают в Барановичах.

При желании можно спрятать необычную крышу, чтобы никто не догадался, что это дом на колесах. А жить в нем могут четыре человека.

Черный микроавтобус марки Mercedes-Benz предлагается любителям путешествовать большой компанией. Автомобиль 2020 года выпуска на автомате, 2.0 л, дизель, постоянный полный привод, пробег — уже 80 000 км. Marco Polo V300D 4Matic c подъемной крышей Westfalia.

В компактном доме на колесах поместилось практически все для комфортного путешествия. Четыре посадочных места, столько же спальных, отдельная спальня на втором этаже. Имеется кухонная плита с двумя конфорками на газу, холодильник, бак для чистой воды. Также есть большое количество вещевых ящиков для одежды, обуви и личных вещей.

За этот микроавтобус просят 227 779 рублей (около 72 тысяч долларов). Он вошел в тройку самых дорогих авто, продаваемых в 2024 году на сайте av.by.

Дороже этого дома на колесах — только внедорожники Toyota с автоматическими коробками передач и мощными двигателями. Toyota Land Cruiser Prado J150 2020 года выпуска с 2,8-литровым дизельным мотором продается за 238 020 рублей. Версия J200 2017 года выпуска, 4.6 литра на бензине стоит 242 812 рублей.

В пятерке премиальных авто — Audi Q5 2023 года (робот, 2.0 л, дизель) за 226 838 рублей и BMW X5 2019 года (автомат, 3.0 л, дизель) за 225 560 рублей.

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