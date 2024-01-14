Россияне пришли в бешенство из-за массовых отключении света в Ростове и Азове 6 14.01.2024, 14:27

1,952

«Зато ракеты в КНДР покупают».

В России сообщают о массовых отключениях света в Ростове-на-Дону, Батайске и Азове. При этом проблемы со снабжением электроэнергией в этом регионе начались еще со вчерашнего дня.

Об этом сообщают в российских Telegram-каналах. В то же время некоторых россиян сильно разозлила новость об отключении света в домах в период лютых холодов и морозов.

Как отмечают российские СМИ, электроснабжающая компания «Донэнерго» сообщила, что временное отключение света связано с технологическим сбоем в высоковольтных сетях. Также там пообещали восстановить свет в ближайшее время.

В комментариях к сообщению об отключении некоторые россияне выразили возмущение, что их государство закупает за сумасшедшие средства ракеты у КНДР для ведения войны на территории другой страны, при этом не может решить элементарные проблемы с электроснабжением внутри самой РФ.

«В такие морозы электричество отрубать? Рили?», «Зато ракеты в КНДР закупаем, а на своих на*рать людей», «По всей России отключение ее и теплоэнергии. Совсем развалили энергетику и ЖКХ», «Коррупция опаснее за НАТО, по всей видимости», «Что-то здесь не так», – пишут россияне.

Ранее сообщалось, что вечером 13 января десятки домов в Ростове на Дону и Батайске в России остались без света. Исчезли также тепло и вода. Следует отметить, что температура воздуха в российских городах сейчас около -20 градусов.

Напомним, в городах РФ массово выходят из строя системы отопления. Аварии фиксируются как в отдаленных от Москвы регионах, включая Новосибирск, так и в ряде населенных пунктов Подмосковья, где из-за отсутствия отопления разрывает батареи, а россияне греются у костров.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».