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«Жена приняла финансовый удар на себя»

  • 14.01.2024, 14:42
«Жена приняла финансовый удар на себя»

Белорусский программист рассказал, как решил не прикасаться к компьютеру.

Выгорание – это намного страшнее, чем кажется многим. Часто путают выгорание с просто «задолбало». На самом деле это обнуление, пропадают все эмоции. Любой камешек вызывает истерику, которой вы не в состоянии управлять.

Свою историю devby.io рассказал разработчик, который осенью 2023 года пережил сильное выгорание.

– Я прошел легкую степень выгорания, и ну его нафиг. Моя тяжелая депрессия в молодости показалась легкой простудой.

Все раздражало, начались панические атаки. Как развивается выгорание

Вначале была бессонница. Я перестал воспринимать информацию, появилась сильная раздражительность. Ощущение, будто мозг и вправду выгорел. Голова прямо гудела от мыслей, это не давало ни спать, ни работать… Начались панические атаки. Очень страшное состояние.

Первое время я думал, что никогда не стану прежним, что придется ставить на ИТ крест.

Дальше началась сильная раздражительность и агрессия, хотя я спокойный человек. Сообщил руководству, быстро собрали мит. Мне почти сразу дали отпуск на 6 недель (из них 4 за свой счет). Очень повезло с компанией.

Психолог посоветовала заняться делом, которое приносит удовольствие. И совсем не прикасаться к коду и даже компьютеру.

Я очень люблю рыбалку. Было холодно, осень. Но это меня не остановило. Ночью уходил на озера, неподалеку от дома их хватает. Днем возвращался и сразу ложился спать. Вечером подъем и опять в ночь на рыбалку. Очень помогло, начал быстро восстанавливаться.

После увольнения я еще месяц вообще не писал код. Началась зима, было слишком холодно для рыбалки. Решил постримить свою любимую игру для эксперимента.

Игра вообще непопулярная, но и тут я добился успеха – довольно быстро набралось несколько сотен подписчиков и тысячи просмотров. Вот этот момент меня очень сильно укрепил: появилось второе хобби, которое доставляет мне массу удовольствия.

Рыбалка и стриминг очень помогли выйти из этого сложного состояния, причем без лекарств. Мне повезло с психологом, она очень быстро все поняла и затушила этот очаг. Оставалось только восстанавливаться.

Из-за чего началось выгорание

У меня нет специализированного ИТ-образования, но первый сайт я сделал еще с кнопочного телефона. Дальше – знакомство с Linux, потом делал сайты на Drupal. Играл с игровым движком – Unreal Engine, занимался SЕО.

В конце 2019 года решил полноценно «войти в ИТ». Позиционировал я себя как frontend (JS, Vue, HTML, CSS). Но первую работу получил в 2022 году. Попал в аутсорс-компанию, где работал на большом проекте. Решал кучу замудреных багов и копался в легаси.

Поначалу все было отлично. Я зашел в проект как новичок, но уже через три недели сказали, что я железный миддл. Работал, получал удовольствие, команда была шикарная. Задач стало меньше, мне начали кидать другие проекты. Где-то решал баги, стек менялся, где-то работал с PHP, где-то незнакомые фреймворки.

Началось сильное распыление, приходилось много чего осваивать на ходу в процессе работы. Но выкрутился, как всегда. Год в компании прошел незаметно. Я достиг поставленных самим собой целей. Но ревью не прошел – много работал не на своем стеке.

В этот момент и допустил ошибки.

Начал соглашаться на все, что предлагали, и выполнял все задачи. Как мне потом правильно сказала психолог, «надо устанавливать границы».

Не сразу понял, что начал выгорать. Сначала думал, что просто не шла работа – и все. Ведь мне кинули другой стек, бэкенд, редкий фреймворк, очень узкоспециализированный. Думал, что оно мне не дается. А это уже было выгорание.

Очень скучаю по коду

Я ушел с работы в декабре 2023 года, полностью отдыхал. Жена приняла финансовый удар на себя. Вчера я уже вернулся к коду, чувствую себя замечательно, все ушло. Опять горят глаза, хочется писать код, решать сложные задачи. Последние две недели я с трудом сдерживаю себя, чтобы не начать писать код. Очень соскучился по работе.

Сейчас все супер, начинаю готовиться к новым достижениям. Но теперь никакого аутсорса, собираюсь искать продуктовые компании. Сейчас я позиционирую себя как fullstack. Освоил Python, JS, Go.

Когда уже пришел в себя, восстановился, и снова все стало по-прежнему. Глаза горят: новое хобби, новые цели. Теперь я знаю, как не надо делать.

Это был очень жестокий урок от жизни: сам виноват. Не надо быть настолько добрым, иногда надо выстраивать границы и не забывать про себя и свои цели. Работы должно быть в меру. Если ваше любимое занятие превращается в рутину, нужно обязательно найти еще место, где вы самореализуетесь.

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