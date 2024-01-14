Рогозина напугали «карусели» дронов ВСУ 9 14.01.2024, 14:47

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Российский «сенатор» запаниковал из-за увиденного на Запорожском фронте.

Один из «ястребов» кремлевского режима сенатор Дмитрий Рогозин пожаловался на то, что ВСУ «кошмарят» российскую армию ударными дронами.

Пост о БПЛА Рогозин опубликовал на своем канале в Telegram утром 14 января, передает Диалог.UA.

«По всему Запорожскому фронту карусель вражеских дронов. Думаю, на других фронтах то же самое. Вражеских дронов немерено. Заезжаешь в прифронтовое село - будто попал в осиное гнездо: все аж жужжит», - написал Рогозин.

Он утверждает, что зачастую дроны ВСУ работают парами: один наносит удар по цели, второй дожидается тех, кто придет на помощь пострадавшему, и атакует повторно.

Со слов Рогозина, сегодня почти в каждом взводе ВС РФ есть отделения, которые специализируются на операциях с БПЛА.

Рогозин также сообщил, что 13 января ВСУ якобы массированно атаковали 25 дронами позицию российской армии, потратив 14 БПЛА на уничтожение одной боевой машины пехоты (БМП).

Сенатор РФ утверждает, что российские оккупанты способны перемещаться вдоль линии фронта только в плохую погоду, так как в это время БПЛА не летают.

«Если для них цена цели выше потери двух десятков ФПВ-дронов, они их не жалеют. И они у них есть в избытке. Ротация на позициях становится непростой задачей, мягко говоря. Пользуемся непогодой, но с приходом холодов она здесь редкость. Подлое солнце светит неумолимо», - пишет Рогозин.

Стоит отметить, что с помощью FPV-дронов Силы обороны Украины компенсируют недостаток снарядов. БПЛА позволяют успешно ликвидировать живую силу, технику, а также позиции российской армии, при этом не подвергая опасности жизни своих воинов.

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