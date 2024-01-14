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Минчанин подделал документы о рождении ребенка, чтобы дома установили телефон

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  • 14.01.2024, 14:53
  • 2,758
Минчанин подделал документы о рождении ребенка, чтобы дома установили телефон

Что было дальше?

Минчанка обратилась в суд с исковым заявлением об аннулировании записи акта гражданского состояния о рождении. Подробности этого необычного гражданского дела агентству «Минск-Новости» рассказали в прокуратуре Заводского района.

Истица состояла в браке, в котором в 1978 и 1979 годах родились двое детей. В декабре 1991 года отделом ЗАГС администрации Заводского района по заявлению ее супруга на основании медицинской справки о рождении, выданной одной из столичных больниц, была совершена запись акта о рождении у них третьего ребенка.

В судебном заседании истица рассказала, что свидетельство о рождении девочки было выдано на основании поддельной справки, которую ее покойный супруг предоставил с целью установки в их доме телефона. В действительности она никогда не рожала третьего ребенка.

— Согласно полученной информации, в архиве учреждения здравоохранения действительно отсутствовали документы, удостоверяющие нахождение истицы в роддоме в тот период времени. Также якобы рожденная ею дочь никогда не обслуживалась в детской поликлинике по месту жительства, не получала школьное образование, — рассказали в прокуратуре. — Из лицевого счета жилого помещения усматривалось, что девочка прибыла по месту жительства отца 1 января 2007 года, что суд поставил под сомнение, поскольку этот день являлся нерабочим и праздничным. Кроме того, в РСЦ отсутствуют документы, которые бы подтверждали дату ее прибытия, а паспорт ей никогда не выдавался.

Допрошенные в судебном заседании соседи истицы подтвердили, что у женщины только двое детей.

Оценивая собранные по делу доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу о том, что исковые требования гражданки об аннулировании записи акта о рождении обоснованы и подлежат удовлетворению.

Решение суда вступило в законную силу.

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