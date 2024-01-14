«Продали квартиру в Уручье и купили дом на берегу озера» 1 14.01.2024, 15:32

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Белорусы рассказали, как бросили Минск, чтобы стать счастливыми.

Сайт citydog.io рассказал историю о белорусах, которые решили все бросить и переехать в Браслав.

Начинаем, как всегда, со статистики

По данным 2018 года, население Браслава всего чуть-чуть не дотягивает до десяти тысяч, но это, правда, без учета бесконечных деревень, хуторов и поселков вокруг города – они тоже пользуются популярностью.

Купить двухкомнатную квартиру в центре города можно за $12 000, а «двушку» в четырехквартирном доме на берегу озера – за $20 000. Но давайте честно: в таком месте хочется собственный дом, так что отъезжаем от города – и вот уже видим небольшой дом с шикарным садом и клумбой за $8000.

Впрочем, что-нибудь большое и шикарное в районе тоже можно купить. Например, дом с личным пляжем за $259 000 или «мечту, к которой прилагается дом, а сразу за забором – лес, озеро и личный пирс» – за $86 600.

С работой придется туго, поэтому надеемся, что у вас удаленка. Если нет – что ж, есть вакансии дворника (от 94 рублей за 0,25 ставки), водителя (от 138 рублей за те же 0,25 ставки), директора местного исполкома (от 376 рублей, но только на три года декрета). С другой стороны, бухгалтерам предлагают от 700 до 1000 рублей, а каменщику и вовсе 1500.

«Продали квартиру в Минске, купили дом на берегу озера и переехали»

– Семь лет назад мы всей семьей переехали из Минска в Браслав, – рассказывает Юля, хозяйка кафе «Кавярня». –Такой переезд только на первый взгляд может показаться не самым популярным решением.

Мы живем в небольшой деревушке на берегу озера, и среди соседей есть и айтишник из Минска, работающий удаленно, и женщина из Санкт-Петербурга, которая открыла здесь музей закладок.

В Усянах (поселок Браславского района. – Ред.) есть люди, которые буквально недавно переехали из Минска, а в деревне Даньки живет Лена, которая держит «Музей кота Брасика», – она тоже из Минска.

Или Юля с Лешей, которые живут на хуторе «Крапачы» и делают великолепные сыры, – они тоже переехали из Минска! Так что переезжающих из Минска в Браславском районе очень много.

До переезда мы жили в Уручье, и в какой-то момент район стали сильно застраивать – появились бытовые неудобства. В садике 30 человек в группе, по три человека на один шкафчик. В поликлинике очередь из 60 человек на прививки. Проблемы с учителями. Мы просто решили избежать лишней конкуренции.

Мой муж – хороший и известный адвокат, и на его работе переезд никак не сказался. Я и раньше называла его Бэтменом: когда нужно, он ездит и в Гомель, и в Барановичи, и в Витебск, и в Новополоцк – то есть ему было абсолютно все равно, из какой точки работать. Поэтому мы продали квартиру в Минске, купили дом на берегу озера и переехали.

В решении мы не разочаровались и всем довольны. В Браславе нет многих бытовых проблем, с которыми сталкиваются минчане. Например, дети учатся в отличной гимназии, входящей в 100 лучших учебных заведений Беларуси, образование очень качественное, коллектив талантливый, педагоги вкладывают максимум в детей. Детская поликлиника тоже отличная и без очередей.

Кроме того, муж всегда хотел заниматься собаками, и здесь он смог завести алабаев: сложно представить себе алабая в минской двухкомнатной квартире. Сейчас у нас много собак, кошки, овечки, козы и даже маленькие лохматые рыжие свиньи мангалицы.

Где и что поесть в Браславе? Хотите – блюда из бобра, хотите – домашние супы с видом на озеро

За 7-8 рублей можно купить комплексный обед у нас в «Кавярне»: суп, пюре, котлеты, салат, компот. У нас часто обедают командированные, когда им хочется именно домашней еды.

Есть и рестобар «На грани», который открыли организаторы Viva Braslav. Получилось молодежное тусовочное место с кебабами, пиццей, хорошими бургерами – отличное заведение в центре города.

Года полтора назад открылись «12 стульев» – небольшая уютная кофейня, где можно посидеть, встретиться с друзьями и выпить хороший кофе.

Для тех, кто хочет попробовать что-то более экзотичное, есть кафе от национального парка «Дривяты»: там готовят из мяса бобра и лося, есть вареники с брусникой. Там же можно зайти и в лавку «Хатнiя прысмакi» с экологичными продуктами из местных ингредиентов.

Подальше от Браслава есть загородный клуб «Три медведя» с отличным рестораном с белорусско-европейской кухней, ну а самый простой вариант – торговый центр «Виталич» с большой кулинарией: салаты, булочки, котлеты, блинчики. То есть голодным в Браславе точно не останешься.

А где закупаться? «По выходным, когда работает местный рынок, у нас и вовсе рай»

С магазинами Браславу повезло. Долгие годы тут многое открывалось, и торговля шла хорошо: мы приграничный город, жители Даугавпилса приезжали в наши магазины за белорусской продукцией.

В городе есть и сетевые магазины («Евроопт» с неплохим ассортиментом, «Белмаркет»), и частные – тот же «Виталич» с большим выбором и эксклюзивной продукцией, «Мираж», «Стрелец».

Кроме того, есть хороший мясной магазин СПК «Маяк Браславский» (они сами делают вкусный фарш, колбасу, ветчину) и собственный хлебозавод с магазином при нем – браславский хлеб я люблю больше всего.

По выходным, когда работает местный рынок, у нас и вовсе рай. Чудесный пекарь Володя делает вкусный хлеб и багеты. Одни фермеры продают отличные домашние колбасы, мясо, сало, яйца, масло, творог, другие выращивают овощи на продажу.

Жаль, что это не организовано в одном месте и нужно ходить как Красная Шапочка, собирать все. Но, если задаться целью, можно отлично питаться.

Где отдыхать: «Больной вопрос для Браслава – сфера развлечений»

Больной вопрос для Браслава – сфера развлечений. Из-за того, что она отсутствует, не развивается зимний туризм: зимой и в межсезонье здесь откровенно нечего делать.

Когда-то обещали построить водный центр с сауной и бассейном, но так и не построили. Боулинг, центр детских развлечений – всего этого тоже нет.

Не понимаю, почему считается, что раз в Браславе есть озера, то физкультурно-оздоровительные комплексы здесь не нужны. Свои ФОК есть и в Миорах, и в Докшицах, и в других более мелких городах, но не в Браславе.

Пока не появится центр притяжения, зимнего туризма в Браславе не будет. Если бы я занималась развитием туризма, то построила бы развлекательный центр с бассейном и попросила организовать здесь беспошлинную торговлю, когда откроют границы. И сделала бы аквапарк с саунами с браславскими целебными грязями и лечебной водой, которые известны еще с 19-го века.

Пока же за зимними развлечениями нужно ехать в тот же Полоцк: там в торговом центре «Манеж» есть игровая комната, а в самом городе – боулинг.

Кроме того, местный ДК организовывает детские дискотеки, показы мультфильмов, иногда привозит цирк или детский театр – и все это неизменно пользуется большим спросом.

Здоровье и оздоровление: «Одного чистого воздуха недостаточно – Браславу очень не хватает спа-салона»

В городе есть центральная районная больница, и ничего плохого я сказать не могу: все мои проблемы и проблемы моей семьи они решали. Там, например, работает отличный невролог Игорь Козел, хорошие детские врачи, одна из которых лечила еще моего мужа, неплохой гинекологический корпус.

Возможно, терапевтов не хватает, но поликлиника решает эти вопросы. Да и очереди все равно меньше, чем в Минске. Если там, стоя на учете по беременности, я могла прийти на прием в 8:30 и зайти к врачу только в час дня, здесь такого никогда не было.

Единственное, сейчас закрыли санаторий, и интересно, что будет на его месте. Браславу очень не хватает спа-салона, куда можно было бы прийти за массажем. Люди бы приезжали на реабилитацию, и это было бы плюсом самому Браславу – одного чистого воздуха недостаточно.

А что с транспортом? «Считаю, что без машины здесь сложно прожить, но можно подстроиться под автобусы или пользоваться велосипедами»

В Браславе есть пара автобусных маршрутов, чье расписание подстроено под начало и конец рабочего дня и занятий в школе. Я считаю, что без машины здесь сложно прожить, но есть те, кто подстраивается под автобусы или пользуется велосипедом.

Но, к сожалению, велосипедные маршруты здесь не развиты, хотя это могло бы стать дополнительной фишкой региона.

Зато уехать в Полоцк, Витебск или Минск можно без проблем. Есть частники, есть государственные маршруты – за 12–15 рублей вы легко доберетесь куда нужно.

Маршрутки хорошие, и в зависимости от загруженности трасс можно попасть в Минск довольно быстро, а при желании – спланировать поездку так, чтобы и обратно вернуться в тот же день.

«Если бы запустили скоростные электрички до Минска, многие бы бросили все и переехали сюда»

Я давно пришла к выводу, что если человеку хорошо, то ему будет хорошо везде, а с внутренними конфликтами можно быть несчастливым и в Париже, и в Кракове.

Когда были открыты границы, я в любой момент могла сесть в автобус до Даугавпилса, если вдруг не хватало свежего авокадо, креветок или сыра с плесенью. Но и без этого я люблю Браслав: мне хорошо здесь душевно.

Очень хочется, чтобы он развивался. Думаю, если бы запустили скоростные электрички, позволяющие за полтора часа добраться до Минска, многие бы бросили все и переехали сюда. В городе и правда большие перспективы для развития бизнеса и сельского хозяйства, и, думаю, лет через 5-6 здесь будет еще комфортнее.

Но, конечно, я четко понимаю, что мои дети здесь не останутся. Им нужно получать образование: одна дочь мечтает заняться гостиничным бизнесом, вторая хочет поступать на международные отношения. Но это абсолютно нормально: дети вырастают и не обязаны жить там, где живут родители.

Сама же я верю в светлое будущее Браслава, мне здесь хорошо. Да, есть люди, которые его терпеть не могут и считают дырой, но, к счастью, человек не дерево: не нравится – переезжай.

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