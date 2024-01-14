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Ученые раскрыли секрет доисторических «кинг-конгов»

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  • 14.01.2024, 15:46
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Ученые раскрыли секрет доисторических «кинг-конгов»

Огромные человекообразные обезьяны населяли леса Азии.

На протяжении двух миллионов лет гигантопитеки (Gigantopithecus blacki) — огромные человекообразные обезьяны ростом до 3 м и весом до 330 кг населяли леса Азии, а потом внезапно исчезли, почти не оставив следов.

Хотя эти животные уступают по размеру Кинг-Конгу, они — крупнейшие приматы, которые когда-либо жили на Земле.

Анализируя древнюю почву, исследователи установили, что причиной стало изменение климата — в отличие от своих менее крупных собратьев гигантопитеки не смогли адаптироваться к новым условиям, пишет «Хайтек».

Знания палеонтологов о G. blacki основаны на почти 2000 окаменелых зубах и четырех челюстных костях. Даже о существовании вида стало известно только в 1935 году, когда антрополог Густав фон Кенигсвальд случайно наткнулся на несколько огромных зубов в аптеке Гонконга, где они продавались как «зубы дракона».

Чтобы определить время и причину вымирания вида, исследователи в течение 10 лет собирали пещерные окаменелости и отложения, проводили анализ свойств почвы и эмали зубов. Совокупные данные показывают, что G. blacki полностью исчезли между 295 000 и 215 000 лет назад, когда климат в регионе их обитания изменился.

На пике успеха вида средой обитания гигантопитеков был цветущий лес, который предоставлял достаточно пищи для приматов, питающихся фруктами, орехами, семенами и побегами. Но около 700−600 тыс. лет назад ситуация начала меняться, когда климат изменился (появились ярко выраженные сезоны) и место леса заняли редкие луга.

Исследования зубов показали, что когда привычной еды не хватало, обезьяны переходили на менее питательные продукты, такие как кора деревьев. Это привело к тому, что запас энергии у приматов для перемещения и добычи пищи уменьшился, еще больше снижая разнообразие рациона. Хотя некоторые менее крупные виды смогли адаптироваться к новым условиям, для G. blacki эти изменения стали фатальными.

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