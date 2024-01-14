Белоруска купила себе шубу под Новый год, но пошла в милицию 1 14.01.2024, 15:58

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Что случилось?

В Глубоком женщина купила себе шубу под Новый год, но пришлось обратиться в милицию, пишет газета «Веснiк Глыбоччыны».

Так, под Новый год жительница Глубокого захотела себе в подарок купить шубу. Подходящую за 239 белорусских рублей нашла в популярной социальной сети и написала продавцу.

На интернет-страничке магазина было много отзывов, юридический адрес компании, что также убедило белоруску. Также продавец пообещал, что если шуба не подойдет, то деньги женщине вернут. Однако после перевода всей суммы на банковский расчетный счет в качестве стопроцентной предоплаты белоруска так и не дождалась своей покупки.

Несколько раз женщина снова обращалась к менеджерам магазина, но ее сообщения проигнорировали, а потом и вовсе удалили аккаунт. Женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в милицию.

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