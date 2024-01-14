«Путин будет поднимать ставки» 14.01.2024, 16:02

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Эксперт раскрыл ближайшие планы главы Кремля.

Так называемые «выборы» президента России состоятся 15 – 17 марта. К ним кремлевский диктатор Владимир Путин продолжит рассказывать своим избирателям о якобы «войне с НАТО» и «братских народах».

Риторика Путина накануне «выборов» не изменится. Такое мнение «24 Каналу» озвучил политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

«Он будет поднимать ставки и еще больше говорить, что он якобы «воюет со странами НАТО», что это «война с коллективным Западом», что он никогда ничего «не имел против Украины», о «братских народах». Риторика Путина не меняется», – предположил политолог.

Игорь Чаленко отметил, что в России идет скрытая мобилизация. Ежемесячно набирают около 50 тысяч оккупантов. Враг планирует кампанию против Украины, но ему не удастся ничего сделать.

«Очевидно, что до «выборов» Путина они будут пытаться сделать какую-то небольшую кампанию относительно Украины. Но сколько бы они ни ставили себе дедлайнов по захвату или отдельных населенных пунктов, или целых регионов, у них это никогда не получалось. Почему должно выйти сейчас?» – подчеркнул он.

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