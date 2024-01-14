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В Казахстане из снежного заноса спасли 15 белорусских дальнобойщиков

  • 14.01.2024, 16:11
В Казахстане из снежного заноса спасли 15 белорусских дальнобойщиков

Видео.

В Жетысуской области Казахстана из снежного заноса спасли 15 белорусов, сообщили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС).

По данным ведомства, 12 и 13 января на трассе Ушарал — Достык из-за плохих погодных условий и нулевой видимости в снежном плену оказались 49 автомобилей, из которых 42 грузовых.

Для эвакуации людей были направлены спасатели. Они эвакуировали 39 человек, в том числе 15 граждан Беларуси.

«Медицинская помощь никому не потребовалась. 15 водителей отказались эвакуироваться и остались в своих автомобилях. По их словам, у них имеется запас топлива и продуктов питания», — добавили в ДЧС.

Напомним, неделей ранее в Казахстане в снежном заносе застряли сразу сорок дальнобойщиков из Беларуси. Их вместе с фурами эвакуировали.

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