Ученые выявили новые полезные свойства моркови 1 14.01.2024, 17:04

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Употребление моркови снижает риск любой онкологии на 10-20%.

Стало известно, что употребление моркови снижает риск развития любого рака на 10-20%. Об этом говорят результаты 198 научных работ, охвативших данные 4,7 миллионов человек, пишет «Медицинский вестник».

Так, ученые из Университета Ньюкасла (Великобритания), анализируя информацию, установили, что итоги исследований убедительно показывают, что употребление моркови и в сыром и в готовом виде «устойчиво отрицательно связано с заболеваемостью раком».

Исследователи изучали такие фитохимические вещества моркови, как полиацетилены и изокумарины, которые не имеют цвета, как бета-каротин, но известны выраженным противораковым действием.

В итоге ученые аккумулировали данные по всем исследованиям этих веществ до 2022-го и рисков развития онкозаболевания (всего 139 тысяч случаев рака). И сделали упор на проспективные исследования и максимальный географический охват. Отдельно рассматривались частота потребления моркови по опроснику (дневникам питания) и уровень альфа-каротина, который измеряется в плазме крови.

- Метаанализ 80 проспективных когортных исследований показал, что употребление моркови снижает риск развития любого рака на 10- 20%, - говорится в статье в журнале Critical Reviews in Food Science and Nutrition.

При этом выявилась значительная линейная зависимость между эффектом и дозой, при которой одна порция моркови (80 граммов) в неделю снижает риск онкологии примерно на 4%, а пять порций - уже на 20%. Морковка при этом употреблялась и сырая и в готовом виде, а недельная ее доза составляла 400 граммов.

- Ученые рекомендуют поощрять потребление моркови в рамках мероприятий в области общественного здравоохранения, а также продолжать изучать причинные механизмы, - сказано в статье.

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