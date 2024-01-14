В Дании новый король 3 14.01.2024, 17:08

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Фото: AFP

Королева Маргарете II официально отреклась от престола.

Фредерик X стал королем Дании после того, как в воскресенье его мать, королева Маргрете II, официально отреклась от престола.

Об этом сообщает BBC.

Маргрете II подписала документ об отречении – это означает, что автоматически ее 55-летний сын Фредерик X становится королем.

Формально Фредерик Х будет провозглашен королем с балкона дворца Кристиансборг позже в воскресенье. Объявление сделает премьер Метте Фредериксен.

Таким образом Маргрете IІ закончила свое 52-летнее правление, будучи самым долговременным правящим монархом в Дании.

Она стала первым монархом страны за почти 900 лет, которая добровольно отреклась от престола.

Последние слова королевы после того, как она завершила процедуру отречения, были: "Боже, храни короля".

После восшествия на престол кронпринц Фредерик будет иметь титул Его Высочества короля Фредерика Х. Его жена, кронпринцесса Мэри австралийского происхождения, соответственно, будет Ее Высочеством королевой Мэри.

Тысячи людей собрались на улицах Копенгагена, чтобы попрощаться с Маргрете II. Автобусы людей со всей страны прибыли в столицу, а также посетители со всего мира. Многие отели города полностью забронированы.

В целом ожидается, что более 100 тысяч человек в центре Копенгагена будут наблюдать за провозглашением нового короля.

Официальное отречение Маргарете II от престола состоялось через две недели после ее неожиданного заявления в предновогодней речи, которое всколыхнуло большую часть страны.

В течение 2023 года королева перенесла операцию на спине, и это дало повод задуматься над тем, не пришло ли время передать ответственность следующему поколению, о чем было сказано в речи.

Маргрете II сохранит титул королевы после отречения.

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