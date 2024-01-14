Белорусу, живущему в Польше 16 лет, грозит депортация 1 14.01.2024, 17:47

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Павел Юшкевич

Его посчитали «угрозой национальной безопасности».

Белорусу Павлу Юшкевичу дали один месяц на то, чтобы покинуть Польшу. В этой стране он живет 16 лет, переехав с Гродненщины в 17-летнем возрасте. Юшкевича посчитали угрозой национальной безопасности, его вид на жительство аннулировали и приказали выехать из страны, пишет издание Nowości Dziennik Toruński.

Павел Юшкевич эмигрировал в Польшу сразу как окончил школу в Гродненской области. В соседней стране получил высшее образование, в 2011 году его даже признали лучшим иностранным студентом.

В 2008 году он, как пишет Nowości Dziennik Toruński, без проблем получил вид на жительство, а в 2012-м подался на польское гражданство. Однако ему отказали, так как Агентство внутренней безопасности посчитало белоруса «угрозой национальной безопасности». В таких случаях спецслужба не объясняет, почему принимает соответствующее решение: узнать, какую именно опасность представляет человек, невозможно.

Еще тогда Юшкевичу грозила депортация, однако это решение удалось оспорить. И вот теперь под предлогом того давнего решения Агентства внутренней безопасности его лишили вида на жительство и дали один месяц на отъезд.

Торуньское издание отмечает, что Юшкевич помогал белорусам, которые из-за преследования на родине бежали в Польшу, ему «доверяет Светлана Тихановская, в нем не сомневаются и активисты, которые годами имеют с ним сотрудничество». Сам он говорил о готовности пройти полиграф.

За белоруса вступился председатель Торуньского городского совета Мартин Чижневский, он обратился к Куявско-Поморскому воеводе с просьбой принять меры для предотвращения депортации Юшкевича из Польши.

«Павел, белорус, который живет в Польше с 17 лет, не может получить польское гражданство из-за секретного решения ABW, которое, я полностью убежден, является результатом провокации режима Лукашенко. Я лично знаком с Павлом и ручаюсь за его верность и преданность Польше, а также за его приверженность беларусским диссидентам. Я надеюсь, что его удастся спасти от последствий этого кафкианского решения, которое означает не только депортацию, но и тюремное заключение в Беларуси», – написал Чижневский в своем Facebook.

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