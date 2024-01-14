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Украинский дрон-камикадзе догнал и уничтожил российский танк в Крынках Херсонской области

  • 14.01.2024, 18:06
Украинский дрон-камикадзе догнал и уничтожил российский танк в Крынках Херсонской области

Видеофакт.

Бои в районе села Крынки Херсонской области не прекращаются, а украинские военные продолжают удерживать занятый плацдарм. Россияне не только обстреливают позиции сил обороны, но и применяют для атак живую силу и тяжелую бронетехнику. Однако часть сил противника украинские защитники успешно уничтожают. Для этого используют, в частности, дроны-камикадзе.

Так ударный БПЛА уничтожил русский танк. На опубликованных кадрах видно, как украинский FPV-дрон преследует и атакует вражеский танк. Это видео сняли российские аэроразведчики в Крынках, сообщает Цензор.НЕТ.

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