Украинский дрон-камикадзе догнал и уничтожил российский танк в Крынках Херсонской области
- 14.01.2024, 18:06
Видеофакт.
Бои в районе села Крынки Херсонской области не прекращаются, а украинские военные продолжают удерживать занятый плацдарм. Россияне не только обстреливают позиции сил обороны, но и применяют для атак живую силу и тяжелую бронетехнику. Однако часть сил противника украинские защитники успешно уничтожают. Для этого используют, в частности, дроны-камикадзе.
Так ударный БПЛА уничтожил русский танк. На опубликованных кадрах видно, как украинский FPV-дрон преследует и атакует вражеский танк. Это видео сняли российские аэроразведчики в Крынках, сообщает Цензор.НЕТ.