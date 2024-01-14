Латвийские депутаты призвали Францию не допустить белорусов к Олимпиаде-2024 1 14.01.2024, 18:10

ОИ пройдут в Париже.

80 депутатов латвийского Сейма направили письмо президенту Франции Эмануэлю Макрону, членам Национального собрания Республики и Сенату с просьбой не допустить российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры, которые в 2024 году пройдут в Париже.

Об этом сообщает официальный сайт Сейма Латвии

Латвийские депутаты заявили, что «нейтральные» спортсмены из стран-агрессоров играют на руку их пропаганде.

«В доктрине внешней политики России одним из направлений распространения ее ценностей является так называемая «мягкая сила» в построении отношений с зарубежными странами, и спорт — одно из ее применений.

Россия использует присутствие «нейтральных» спортсменов на международных соревнованиях в своей национальной пропаганде», — говорится в заявлении депутатов парламента Латвии.

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