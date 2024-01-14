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Папа Римский Франциск снова призывал молиться за Украину

  • 14.01.2024, 19:40
Папа Римский Франциск снова призывал молиться за Украину

Понтифик об этом заявил во время воскресной проповеди.

Папа Римский Франциск в рамках своей воскресной проповеди еще раз призывал молиться за Украину. Об этом сообщает Vatican News.

Понтифик призвал молиться за народы, страдающие от ужаса войны в разных частях света, апеллируя к совести тех, в чьих руках разрешение этих конфликтов, и отметив важность направления всех намерений к миру.

«И не забывайте о тех, кто страдает от жестокости войны во многих частях мира, особенно в Украине, Палестине и Израиле. В начале года мы обменивались пожеланиями мира, но оружие и дальше убивает и разрушает. Молимся, чтобы те, кто оказывает влияние на эти конфликты, задумались над тем, что война не является способом их разрешения, потому что она сеет смерть среди мирного населения, разрушает города и инфраструктуру. Другими словами, война сегодня сама в себе преступление против человечности. Не забывайте об этом. Мир нуждается в мире!», – отметил глава Святого престола.

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