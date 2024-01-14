Минчанин дважды за несколько месяцев попался на удочку мошенников
- 14.01.2024, 19:48
Сначала «инвестировал», потом помогал в «спецоперации».
В конце 2023 года 55-летний житель столицы лишился крупной суммы денег после телефонного разговора с «работниками» банка и правоохранительных органов. Оказалось, это не первый инцидент, который случился с мужчиной, после он обратился в милицию, сообщает агентство «Минск-Новости».
Выяснилось, что в августе минчанин решил заработать на биржевых торгах, откликнувшись на объявление в мессенджере. За два месяца «вложил» в дело все свои сбережения, а когда захотел получить прибыль, вывести деньги не удалось. В итоге лжеброкерам достались 37 тыс. рублей.
Уже в декабре потерпевшему позвонили в мессенджере: представившийся сотрудником правоохранительных органов мужчина уверял, что от имени минчанина кто-то пытается оформить заем в банке. Это подтвердили и в «службе безопасности» финансового учреждения, куда якобы был перенаправлен звонок.
В итоге клиента уговорили взять кредит, чтобы помочь поймать злоумышленников, а также предложили «застраховать» свои сбережения. Доверчивый мужчина поделился персональными сведениями и данными своего счета, в результате чего лишился 16 тыс. рублей.