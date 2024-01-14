закрыть
14 января 2024, воскресенье, 21:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Японии Boeing вернулся в аэропорт из-за трещины в иллюминаторе в кабине пилотов

2
  • 14.01.2024, 20:06
  • 1,448
В Японии Boeing вернулся в аэропорт из-за трещины в иллюминаторе в кабине пилотов

На борту находились 65 человек.

В Японии самолет Boeing 737−800 All Nippon Airways, который выполнял внутренний рейс, был вынужден вернуться в аэропорт Саппоро из-за трещины в иллюминаторе в кабине пилотов.

Рейс ANA 1182 направлялся в аэропорт Тояма в центральной Японии 13 января, но, но ему пришлось вернуться в аэропорт Нью-Читосе для ремонта, сообщает AP со ссылкой на авиакомпанию.

Сообщений о пострадавших среди 65 человек на борту не было.

По данным местных СМИ, на одном из окон кабины была обнаружена трещина, причина устанавливается.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россияне провалили свой «золотой месяц»
Россияне провалили свой «золотой месяц» Роман Свитан
Оловянная свадьба
Оловянная свадьба Ирина Халип
«Ответочка» прилетела
«Ответочка» прилетела «Можем объяснить»
Россия продолжает замерзать
Россия продолжает замерзать Александр Невзоров