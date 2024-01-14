В Японии Boeing вернулся в аэропорт из-за трещины в иллюминаторе в кабине пилотов

В Японии Boeing вернулся в аэропорт из-за трещины в иллюминаторе в кабине пилотов2
- 14.01.2024, 20:06
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На борту находились 65 человек.
В Японии самолет Boeing 737−800 All Nippon Airways, который выполнял внутренний рейс, был вынужден вернуться в аэропорт Саппоро из-за трещины в иллюминаторе в кабине пилотов.
Рейс ANA 1182 направлялся в аэропорт Тояма в центральной Японии 13 января, но, но ему пришлось вернуться в аэропорт Нью-Читосе для ремонта, сообщает AP со ссылкой на авиакомпанию.
Сообщений о пострадавших среди 65 человек на борту не было.
По данным местных СМИ, на одном из окон кабины была обнаружена трещина, причина устанавливается.