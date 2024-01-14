Айова первой среди американских штатов выбирает кандидата в президенты 15 14.01.2024, 20:18

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Дональд Трамп

У республиканцев лидирует Дональд Трамп.

Американский штат Айова снова оказался в центре американской политики — здесь в понедельник начинается сезон выборов кандидатов в президенты, пишет ВВС.

В этом году демократы немного поменяли график, но республиканцы остались верны традиции, которой уже полвека, и первые выборы кандидата проводят 15 января именно в Айове.

В Айове кокусы, выборы кандидатов, у республиканцев и демократов проходят по-разному. В 2020 году демократы изменили процедуру: выбирать номинанта будут по почте, и потом объявят о результатах.

Республиканцы же, как и раньше, соберутся на каждом участке (обычно в школе, общественном центре или другом похожем месте) — в понедельник вечером. Имеющие право голоса избиратели сначала обсудят кандидатов, а потом напишут имя своего фаворита на листке бумаги и передадут его председателю собрания. Тот подсчитает голоса и передаст их в партийный офис штата, который подсчитывает и публикует результаты, обычно в течение нескольких часов.

На республиканский национальный съезд, где будет выбран кандидат в президенты от партии, отправятся 40 делегатов от Айовы.

Трамп лидирует

В выходные с экранов телевизоров в барах и ресторанах Айовы почти непрерывно лились политические заявления, во дворах и в окнах появились агитационные плакаты.

Избирателей-республиканцев в первую очередь волнуют вопросы безопасности границ и экономики. В гонке за номинацию лидирует бывший президент Дональд Трамп. За второе место развернулась серьезная борьба: согласно опросам, бывший посол в ООН Никки Хейли и губернатор Флориды Рон Десантис идут почти вровень, хотя по результатам последнего опроса Хейли немного опережает ДеСантиса — 20% против 16% соответственно.

По результатам опроса Des Moines Register/NBC News/MediaCom, 48% собирающихся принимать участие в кокусах готовы голосовать за Трампа, 20% предпочитают бывшего губернатора Южной Каролины и посла США в ООН Никки Хейли, 16% — губернатора Флориды Рона Десантиса, рейтинги остальных кандидатов не превышают 10%.

В декабрьском опросе DMR/NBC Трамп набирал 51%, а в октябрьском — 43%, в то время как его главные соперники в обоих случаях не набирали и 20%.

«Я почти уверен, что Трамп победит, потому что все, большинство людей, с которыми я разговариваю, за него», — говорит Джо Ван Гинкель, разгребая во дворе снег, уже дважды за неделю засыпавший Айову.

Ван Гинкель — председатель Республиканской партии округа и, как и многие другие местные партийные деятели, поддерживает Трампа.

«Я думаю, есть много причин, по которым люди поддерживают его. Он хорошо поработал, когда был президентом», — говорит Ван Гинкель.

Его жена, однако, собирается голосовать за Никки Хейли, потому что не все из того, что Трамп говорил на публике, ей нравится.

Другой сторонник Трампа, Майк Уильямс, работающий в сфере грузоперевозок, признает, что у бывшего президента «много багажа», имея в виду множество судебных дел против него. Но он считает, что, придя к власти, Трамп решит проблемы, которые волнуют лично Уильямса: «Экономика, граница, все. Сейчас все плохо».

Даже среди еще не определившихся с тем, кому отдать свой голос, бытует мнение, что Трамп все равно получит президентскую номинацию.

«Мне нравятся все наши кандидаты, — говорит Брайан Мун, владелец бара в столице Айовы, городе Де-Мойн. — Если бы можно было сделать суперкандидата, чтобы взять немного от одного и немного от другого, я был бы счастлив. Но так не бывает».

Отвечая на вопрос, чем объяснить первенство Трампа в штате, он сказал: «Несмотря на то, что он миллиардер, он действительно обычный человек. Ему нравится выступать, он интересен, самокритичен, и я думаю, что это помогает ему наладить отношения с людьми в Айове».

Другие кандидаты

Сторонники других кандидатов в основном упирают на шумиху, не утихающую вокруг бывшего президента с момента, когда он оставил пост, и говорят, что хотели бы начать партийную политику с чистого листа.

34-летний Рональд Форселл считает, что Никки Хейли — это шанс для Республиканской партии нажать кнопку перезагрузки.

«Нам нужно выйти из этой эпохи, в которой доминирует только то, что кто-то написал в твиттере, или чье-то недовольство, — говорит он. — Такое ощущение, что последние шесть-восемь лет мы идем от одного кризиса к другому, и я думаю, что Хейли даст нам возможность вести предметные дискуссии по другим вопросам».

Сторонников Рона Десантиса привлекают его политика на посту губернатора Флориды, в частности, нежелание вводить локдауны во время пандемии ковида и запрет на преподавание гендерной идентичности в школах.

«Дональд Трамп был бы моим другим кандидатом, но он говорит только о том, что он уже сделал, — говорит Дженнифер Тернер, 41 год, из Урбандейла. — Что-то я не слышу, что он собирается сделать или как он собирается этого добиться».

Некоторые жители штата готовы голосовать за любого кандидата, лишь бы тот смог победить Джо Байдена, который наверняка выиграет номинацию от Демократической партии. Однако они опасаются, что сформировать широкую коалицию голосующих за республиканского кандидата на общенациональном уровне будет непросто.

Четыре суда и 50 праймериз

Сам же Трамп, прибыв в отель в Де-Мойне в субботу вечером, тут же пожаловался на минусовую температуру, из-за которой ему пришлось отменить большинство своих предвыборных мероприятий в выходные.

«Сегодня у нас много встреч, у нас все хорошо, у нас огромная поддержка. Но на улице мерзко», — сказал Трамп журналисту.

Обычно в год президентских выборов кандидаты проводят все 10 месяцев до дня выборов, пожимая руки и целуя младенцев на митингах во время праймериз.

Трампу, однако, в этом году придется делить время между борьбой за Белый дом и регулярными визитами в федеральные суды и суды штатов в четырех разных судебных процессах, которые будут идти с января по май.

Первый из них, по делу о возмещении ущерба Джин Кэрролл, начнется в день кокусов в Айове, а федеральный процесс по делу об обращении с секретными документами откроется за месяц до съезда Республиканской партии.

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