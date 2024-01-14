Белоруска не заплатила за купленные товары — и ей никто ничего не сделал 1 14.01.2024, 20:36

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Почему в Беларуси такое возможно десятилетиями.

Суд Хойникского района Гомельской области недавно покусился на святое — а именно на систему торговли «на вексель», по которой на протяжении десятилетий в небогатых белорусских деревнях и райцентрах отпускают товары потребителям. Орган власти решил, что одна из жительниц не должна оплачивать долг в 2700 рублей, который сложился у нее за несколько лет перед местным магазином. Записи о закупках в долг в журнале продавщицы судья не признал бухгалтерским документом — а значит, у торговой точки просто нет доказательств о задолженности покупательницы. Как в Беларуси можно взять товар «на вексель», насколько широко распространена эта необычная форма торговли и почему белорусская глубинка не может обойтись без этой странной системы, несмотря на недовольство МАРТ и решения судебных властей?

Где и что можно купить «на вексель»?

На протяжении десятилетий в Беларуси у слова «вексель» есть два значения. Первое — традиционное, словарное. Для обращающихся в финансовой сфере людей вексели — это особый вид законных ценных бумаг, которые дают человеку право на получение оговоренной суммы денег от должника, пишет «Зеркало».

Но гораздо большее число белорусов имеет дело совсем с другими «векселями». В белорусской глубинке, да и не только в ней, десятки лет процветает торговля «на вексель» безо всяких ценных бумаг. Многие торговые точки в сельской местности, райцентрах, а иногда в областных городах и даже в Минске позволяют покупателям брать свои товары в долг безо всяких посредников вроде банков с их кредитами и картами рассрочки, микрокредитных организаций или нотариусов. «Вексельная» торговля распространена практически по всей Беларуси за исключением ее самых благополучных уголков. Поскольку с ней формально борются власти (об этом ниже), в некоторых регионах она может временно исчезать. Чем менее богатыми являются жители какой-нибудь деревни или городка, тем вероятнее, что там процветает торговля «на вексель».

Лидерами вексельной торговли традиционно выступают сельские магазины Белкоопсоюза. В них за годы выстроена настоящая система торговли в долг, дающая, впрочем, иногда осечки — которые могут привести к судам над продавцами. Товары «на вексель» отпускают и частные торговые точки — но такие ситуации власти считают особенно возмутительными, и представители МАРТ приводят их в качестве примеров недобросовестной конкуренции в торговле. Иногда товары в долг отпускают и на рынках, в том числе и на столичной Комаровке.

При этом речь идет не о покупке автомобилей, дорогой бытовой техники или хотя бы одежды. Небогатые жители белорусских деревень, доходы которых не позволяют им дотянуть до следующей зарплаты, вынуждены брать в долг продукты питания. А некоторые магазины могут отпускать «на вексель» и такой ходовой товар, как алкоголь.

Кому доступна покупка «на вексель» и как выглядит такая сделка?

Чтобы воспользоваться «кредитной программой» магазина, работающего по системе «на вексель», нужно в первую очередь быть лично знакомым с работником этого торгового предприятия. Продавцы сельских магазинов обычно знают в лицо практически каждого жителя деревни.

Когда покупатель приобретает хлеб, колбасу, сахар или другие товары «на вексель», продавец записывает информацию о покупке — обычно в простую школьную тетрадь. Чаще всего туда вносится дата, наименование и стоимость товара, взятого без оплаты. Впрочем, нередко информация в этих «вексельных журналах» упрощается до предела — и выглядит как цепочка цифр напротив фамилии, имени или даже прозвища покупателя: Сашок, Катька, Рената. Если какая-то из цифр зачеркнута — значит, покупатель погасил задолженность.

Таким образом, торговля «на вексель» строится главным образом на доверии — причем на обоюдном. Продавец должен быть уверен в том, что покупатель в день зарплаты погасит свою задолженность. А покупатель должен доверять продавцу — чтобы тот, например, не дописал напротив его фамилии какую-то сумму за непроданный товар.

Количество денег в кассе всегда должно совпадать с общей суммой в чеках (в ином случае продавца могут обвинить в хищении). Поэтому при покупке «на вексель» чек, как правило, не пробивается.

Обычно «кредитная линия» при торговле «на вексель» не особенно велика. Продавцы и заведующие магазинами, чтобы хоть как-то обезопасить себя, вводят предельные размеры сумм, на которые можно набрать товаров в долг, на одного покупателя. Когда в 2012 году Славгородский райисполком смирился с реальностью и разрешил магазинам района продавать товары первой необходимости «в кредит», он официально установил максимальную сумму «векселя» в 300 тысяч рублей (тогда — около 30 евро).

Законна ли торговля «на вексель» и как к ней относятся представители власти?

С точки зрения государства, запись вроде «Сашок 137 р», сделанная шариковой ручкой в тетради в клеточку, не является бухгалтерским документом или эквивалентом оплаты 137 рублей в кассу магазина. Соответственно, продавцы, отпускающие продукты «на вексель», как будто просто отдают их покупателям — на свой страх и риск. И если покупатель не оправдает доверия, коллектив магазина будет должен покрыть недостачу из собственного кошелька, как в описанном выше недавнем случае из Хойникского района.

Суды регулярно выносят решения против продавцов, ведущих торговлю «на вексель». В 2018 году продавщица из Жлобина Елена Юзина получила «за растрату» 17 тысяч рублей и два года колонии (правда, вышла из нее по амнистии через 11 месяцев). По мнению женщины, руководство Жлобинской потребкооперации просто «повесило» на нее накопившиеся за годы долги сразу нескольких магазинов района: «Соседний магазин отписывает долг мне, потом я этот долг да плюс свой — другому магазину, тот прибавляет свой долг и отправляет дальше. Так эта сумма и плясала несколько лет, получилось 6900 рублей. И я оказалась последней».

Происхождение же остальных 10 тысяч рублей в «растрате» для Елены Юзиной и вовсе осталось загадкой.

В мае 2015 года в Оршанском районе два года колонии получила 39-летняя продавщица, которой следствие насчитало 107 миллионов неденоминированных рублей, «подаренных» покупателям (напомним, что в следующем году белорусская валюта «укрепилась» в 10 тысяч раз, то есть сумма аналогична 10 700 «новым» рублям). При этом в «вексельной» тетради сотрудницы магазина было отмечено только 29 миллионов рублей. На вопрос, куда делись остальные 78 миллионов, не помог ответить даже этот сомнительный с точки зрения сотрудников прокуратуры документ. По мнению старейшины агрогородка Заполье, продавщицу подвела ее доброта: «Общительная и не грубая, все держала в чистоте, но слишком добрая: давала в долг тем, кто „по жизни“ берет у других и отдавать не собирается. На хлеб, курево и спиртное».

Впрочем, до судов дело доходит не всегда. Часто, когда дело принимает опасный оборот, сумму недостачи просто делят между собой сотрудники магазина — после чего ужесточают режим «вексельной торговли» для местных жителей. В целом же даже по словам продавцов, которые подверглись судебному преследованию из-за особенностей торговли «на вексель», она функционирует на удивление стабильно: «В деревне практически не возникает таких проблем. На моей памяти один раз у коллеги была ситуация, в итоге просто сама внесла деньги. Тут все порядочные. Да продавец и не станет связываться с пьяницей или ненадежным покупателем».

Это похоже на правду. Ведь в ином случае сложно было бы объяснить, почему это сомнительное с точки зрения закона явление так широко распространено в нашей стране.

Следует отметить, что формально торговля «на вексель» может вестись и полностью в рамках закона. Периодически Белкоопсоюз пытается легализовать кредитную деятельность своих магазинов и распространяет по ним официальные бланки для оформления товарных кредитов.

Но такая сделка становится слишком сложной для приобретения батона колбасы или пары пачек сахара. Для нее нужно иметь при себе паспорт или его копию — и заручиться подписями нескольких человек, включая поручителя для покупателя (тоже с паспортом), а также ответственное лицо от работодателя покупателя (с печатью). Но даже если такие документы оформляются, это часто делается с нарушениями — без печатей и с единственной подписью самого работника торговли в качестве поручителя. При этом, по словам одного из осужденных продавцов, начальство приказывает фабриковать фиктивные кредитные договоры — для создания видимости товарооборота.

Отметим также, что по закону «на вексель» в принципе нельзя продавать алкоголь и сигареты. Такая оговорка делалась, в частности, в упоминавшемся выше решении Славгородского райисполкома 2012 года.

Почему незаконная торговля «на вексель» в Беларуси не исчезает?

Первое и самое очевидное объяснение торговли «на вексель» — это низкий уровень доходов белорусов, особенно в сельской местности. Если бы труженики села получали достойную заработную плату, у них просто не было бы необходимости просить у продавцов продать им «на вексель» еду, сигареты или водку. Особенно заметно активизируется «вексельная торговля» в периоды острых экономических кризисов, регулярно накрывающих нашу страну в последние три десятилетия. Парадоксальным образом людям, в буквальном смысле кормящим своим трудом остальную Беларусь, часто не хватает зарплаты на то, чтобы прокормить свою семью на протяжении всего месяца.

Низкий уровень доходов белорусских крестьян и некоторых других социальных групп (например, пенсионеров) объясняет мотивы покупателей, стремящихся получить какие-то товары в обход законной системы товарно-денежных отношений. Но что заставляет продавать «на вексель» руководителей того же Белкоопсоюза? Главным образом — стремление к выполнению плановых показателей и желание выставить себя в лучшем свете перед руководством.

По признаниям самих продавцов, без торговли в кредит многие магазины просто придется закрыть. Руководство доводит сельмагам планы по объемам продаж, которые нужно выполнять, несмотря на низкую покупательскую способность граждан. Кроме того, в ассортименте продовольственных магазинов всегда присутствуют скоропортящиеся товары, которые выгоднее отпустить в долг, чем выбросить по истечении срока годности. За невыполнение плановых показателей руководители получают нагоняи от вышестоящего начальства — и требуют у продавцов нарастить оборот. А те, в свою очередь, активнее предлагают небогатым покупателям брать товары «на вексель».

Кроме обычного «векселя», в сельской торговле распространен еще и фиктивный. В конце месяца для отчетности продавцы могут даже выписывать товарные кредиты на покупателей без их ведома. Товар не продается, деньги никто никому не передает — но «наверх» отправляются красивые цифры для отчетов. После того как покупатели получат зарплату, продавцу нужно будет наторговать эту приписанную сумму — но в конце следующего месяца от него снова будут требовать выполнения прогнозных показателей. А значит, снежный ком накопившихся фиктивных «векселей» продолжит расти.

Вполне может быть, что у неискоренимой торговли «на вексель» есть и третья заинтересованная сторона. В конце 2000-х годов один из нынешних журналистов «Зеркала» общался на эту тему с председателем колхоза в Молодечненском районе. Как оказалось, торговля в долг на территории сельскохозяйственного кооператива была давно организована как договоренность между представителями районного отделения Белкоопсоюза и правлением колхоза.

По признаниям собеседника, руководство сельскохозяйственного предприятия регулярно обновляло для магазинов негласные списки людей, для которых оно соглашалось выступать неофициальным поручителем, — что, в свою очередь, было дополнительным рычагом для мотивации работников. С помощью таких списков руководитель мог оставить нерадивого, недисциплинированного колхозника без права приобретать товары «на вексель». Кроме того, по словам председателя, по его требованию на территории его сельхозпредприятия магазины Белкоопсоюза действительно не продавали «на вексель» алкоголь. В какой-то степени это помогало бороться с пьянством работников.

По мнению этого же руководителя, еще выгода сельских магазинов от торговли «на вексель» заключается в том, что в день зарплаты многие сотрудники немедленно отдают им значительную часть своего заработка (чтобы расплатиться по старому долгу). Если бы работники не делали этого, в ближайшие выходные они бы отправились в крупный магазин (с более широким ассортиментом товаров) в райцентре за какими-то крупными покупками, где и оставили бы заметную часть заработанных денег. Но с «урезанной» после оплаты долгов по «векселям» зарплатой ехать за покупками в город уже нет особого смысла. В результате львиная доля крестьянских доходов остается «на месте» — то есть в сельских магазинах.

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