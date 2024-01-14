Президент Мальдив призвал Индию вывести войска с островов 1 14.01.2024, 20:46

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Стороны решили создать группу по этому вопросу.

Президент Мальдив Мохамед Муицзу призвал правительство Индии вывести свои войска с островов до 15 марта. Об этом сообщает The Telegraph в воскресенье, 14 января.

Это заявление прозвучало после того, как обе стороны обсуждали поиск взаимного решения, чтобы обеспечить продолжение работы индийских военных в островном государстве.

Стороны решили создать группу по этому вопросу после встречи премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента Мальдив на полях саммита COP28 в Дубае в прошлом месяце.

17 ноября 2023 года Муицзу принял присягу как новый президент Мальдив. Через день после вступления в должность он призвал вывести индийских военных из Мальдив.

«Мы можем быть маленькими, но это не дает вам (Индии – ред.) права запугивать нас», - заявил он.

Муицзу также объявил о планах снизить зависимость страны от Индии, включая обеспечение импорта основных продовольственных товаров, медикаментов и расходных материалов из других стран.

Количество индийских войск на Мальдивах неизвестно. Соглашение между Индией и правительством бывшего президента Мальдив имело секретный характер. Известно, что индийские военные управляют двумя вертолетами и помогают в поисково-спасательных операциях для людей, которые оказались на мели или потерпели бедствие на море.

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