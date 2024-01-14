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Под Минском устроили вернисаж гигантской еды

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  • 14.01.2024, 21:00
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Под Минском устроили вернисаж гигантской еды

Фотофакт.

В деревне Валерьяново возле Минска провели вернисаж гигантской еды. Гостям показали глазированный сырок весом 2 килограмма, громадные пампушки, зефир, бургер и другие блюда, пишет агентство «Минск-Новости».

Огромный глазированный сырок презентовал Минский молочный завод № 1. Если обычный весит 40 граммов, то специально для мероприятия сделали двухкилограммовый.

Также на вернисаже показали пампушки весом 1,5 килограмма, небывалых размеров круассаны, суши, бургер, зефир, пряники, пельмени и хинкали.

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