Под Минском устроили вернисаж гигантской еды 1 14.01.2024, 21:00

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Фотофакт.

В деревне Валерьяново возле Минска провели вернисаж гигантской еды. Гостям показали глазированный сырок весом 2 килограмма, громадные пампушки, зефир, бургер и другие блюда, пишет агентство «Минск-Новости».

Огромный глазированный сырок презентовал Минский молочный завод № 1. Если обычный весит 40 граммов, то специально для мероприятия сделали двухкилограммовый.

Также на вернисаже показали пампушки весом 1,5 килограмма, небывалых размеров круассаны, суши, бургер, зефир, пряники, пельмени и хинкали.

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