Под Минском устроили вернисаж гигантской еды

Под Минском устроили вернисаж гигантской еды1
- 14.01.2024, 21:00
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Фотофакт.
В деревне Валерьяново возле Минска провели вернисаж гигантской еды. Гостям показали глазированный сырок весом 2 килограмма, громадные пампушки, зефир, бургер и другие блюда, пишет агентство «Минск-Новости».
Огромный глазированный сырок презентовал Минский молочный завод № 1. Если обычный весит 40 граммов, то специально для мероприятия сделали двухкилограммовый.
Также на вернисаже показали пампушки весом 1,5 килограмма, небывалых размеров круассаны, суши, бургер, зефир, пряники, пельмени и хинкали.