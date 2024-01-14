В Иране вышли на свободу журналистки, писавшие о протестах 14.01.2024, 21:12

Журналистки после освобождения

За их освобождение вели кампанию международные правозащитные организации.

В Иране до рассмотрения судом апелляций по их делам освобождены из тюрьмы две журналистки, ранее приговоренные к длительным срокам заключения за освещение протестов после гибели правозащитницы Махсы Амини. Об этом сообщает «Радио Свобода».

14 января журналистки покинули женскую тюрьму Эвин в Тегеране. Власти Ирана заявили, что их освободили «временно» после внесения залога. Им также запрещено покидать страну.

31-летняя Нилуфар Хамеди и 36-летняя Элахе Мохаммади были в октябре прошлого года приговорены к 13 и 12 годам лишения свободы соответственно. Их обвинили в различных преступлениях, в том числе действиях против национальной безопасности и враждебной пропаганде, а также в «сотрудничестве с враждебным американским правительством». Сами они не признали вину. За их освобождение вели кампанию международные правозащитные организации. «Суд над Хамеди и Мохаммади — лишь пародия и убедительное свидетельство посягательств на свободу слова, а также отчаянных попыток иранских властей криминализировать журналистику», - заявлял после приговора Шериф Мансур — координатор программ Комитета защиты журналистов по Ближнему Востоку и Северной Африки.

22-летняя Махса Амини, которую задержали за свободно повязанный хиджаб, погибла в заключении осенью 2022 года. Её смерть, в которой многие обвинили полицию нравов и власти, вызвала массовые протесты по всей стране. Они продолжались несколько месяцев и стали одним из самых серьёзных вызовов иранскому консервативному руководству за последние несколько десятилетий. Сотни людей погибли в столкновениях, многие были арестованы, несколько участников протестов казнены.

Нилуфар Хамеди была арестована после того, как сфотографировала обнимающихся родителей Амини в тегеранской больнице, где их дочь лежала в коме. Ее твит с этой фотографией считается первым упоминанием об истории Амини в иранских медиа. Элахе Мохаммади арестовали некоторое время спустя после публикации о похоронах Амини в её родном городе Секкез.

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