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Украинские танки Abrams оснащают динамической защитой

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  • 14.01.2024, 21:41
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Украинские танки Abrams оснащают динамической защитой

Фотофакт.

Американские танки M1A1 Abrams Вооруженных Сил Украины оснащаются комплектом динамической защиты M19 Abrams Reactive Armor Tile-1 (ARAT-1). Фото с этим оборудованием появились в социальных сетях.

Ранее поставленные Пентагоном основные боевые танки M1A1 Abrams в специальной версии SA (situational awareness) появлялись без дополнительных элементов бронезащиты.

Динамическая защита ARAT входит в комплект Tank Urban Survival Kit (TUSK), активно применявшийся американскими танкистами во время кампании в Ираке. TUSK включает в себя два варианта динамической защиты – M19 и М32, который похож на изогнутую плитку.

M19 был принят на вооружение армии Соединенных Штатов в 2006 году для защиты танков во время боев в городских условиях, производимых компанией EBAD. Блоки созданы на базе динамической защиты M5 из комплекта Bradley Reactive Armor Tiles (BRAT). M19 могут оградить борт танка от кумулятивных боеприпасов с пробиванием около 500-550 миллиметров.

Ранее сообщалось, что американский ВПК на данный момент может производить лишь 12 танков M1 Abrams в месяц, или же до 144 машин в год. Раньше этот показатель был в несколько раз больше.

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