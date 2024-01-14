Трамп вырвался в лидеры накануне праймериз в США 8 14.01.2024, 21:49

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Дональд Трамп

Опрос.

Сезон праймериз 2024 года в Соединенных Штатах начинается с того, что Дональд Трамп значительно опережает своих соперников-республиканцев по ключевым показателям популярности. При этом рейтинг одобрения работы Джо Байдена упал до минимума для любого президента за последние 15 лет.

Об этом сообщает ABC News.

По данным национального опроса, который проводится в Айове, Трамп особенно высоко оценивается республиканцами и независимыми республиканцами по трем показателям: наилучшие шансы на победу в ноябре, сильный лидер и наиболее квалифицированный кандидат от партии.

Трамп также опережает своих оппонентов-республиканцев, но с меньшим отрывом, по двум другим показателям — эмпатии и общим ценностям. И семь из десяти республиканцев положительно оценивают Трампа.

В целом, 72% взрослых, придерживающихся республиканской ориентации, были бы удовлетворены выдвижением Трампа в качестве кандидата, как и 75% в мае. 61% удовлетворился бы Роном ДеСантисом. Другие кандидаты набрали меньше баллов: Никки Хейли - 48 %; Вивек Рамасвами - 44 %; Крис Кристи (снявший свою кандидатуру) - 23 %; Аса Хатчинсон - 17 %.

По сравнению с Трампом со стороны республиканцев, значительно меньше демократов и независимых, придерживающихся демократических взглядов, были бы довольны выдвижением Байдена от своей партии - 57% - что отражает его слабые рейтинги в целом и по таким вопросам, как экономика и иммиграция.

Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года.

Согласно прогнозам, главным кандидатом от демократов станет действующий американский лидер Джо Байден. От республиканцев, кроме Дональда Трампа, баллотировались еще семь кандидатов. После выбывания Криса Кристи, их стало шесть. Одним из главных фаворитов республиканцев, кроме Трампа, считают экс-посла США в ООН Никки Хейли.

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