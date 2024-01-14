«Коммунарка» опровергла информацию о том, что после шести съеденных «Столичных» нельзя садиться за руль 4 14.01.2024, 22:01

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В конфетах содержится «спирт этиловый ректификованный не ниже высшей очистки».

На фабрике «Коммунарка» прокомментировали информацию о том, что съев шесть конфет «Столичные» человек не должен садиться за руль автомобиля. Из ответа следует, что за такой информацией на фабрику не обращались.

В конце прошлого года издание Bar24 разбиралось с вопросом, можно ли управлять автомобиль после конфет с ликером. В тексте, среди всего прочего, цитировался материал о том, что специалисты минской кондитерской фабрики «Коммунарка» провели свои расчеты и выяснили: для превышения нормы алкоголя в крови нужно съесть всего шесть алкогольных конфет «Столичных», которые производят на предприятии. Агентство ссылалось на данные, полученные в отделе маркетинга и рекламы СОАО «Коммунарка».

Это заявление возмутило фабрику.

«Запросов на предоставление данной информации не поступало. Следовательно, мы не могли озвучить данный ответ. Информация является ложной», — заявили на фабрике.

Там также добавили, что не располагают данными о степени воздействия на организм спиртного, так как каждый человек индивидуален.

Напомним, в конфетах «Столичные» содержится «спирт этиловый ректификованный не ниже высшей очистки». Так что употребление нескольких конфет алкотестер зафиксирует. Например, на You-Tube-канале «Дюшес» провели эксперимент и выяснили, что превышение нормы алкоголя в крови покажут 11 съеденных конфет — правда, речь не о «Столичных».

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