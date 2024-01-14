На акции памяти Либкнехта и Люксембург в Берлине ранен 21 полицейский 10 14.01.2024, 22:12

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Четверо из них госпитализированы.

21 полицейский пострадал, по данным полиции, в Берлине в воскресенье, 14 января, во время акции памяти коммунистических лидеров начала XX века Розы Люксембург и Карла Либкнехта. 16 демонстрантов были задержаны, передает агентство dpa слова представителя правоохранительных органов. По предварительным данным, четверо из раненых полицейских госпитализированы.

Согласно сообщению полиции в соцсети X, во время шествия один из ораторов скандировал через громкоговоритель запрещенные лозунги. Попытка воздействовать на него через руководителя мероприятия не принесла успеха, поэтому шествие было остановлено, оратор отстранен от участия в акции и временно задержан полицией. После этого участники демонстрации напали на полицейских, которые в ответ применили, в частности, перцовый газ.

Bei einem Aufzug heute Mittag in #Friedrichshain skandierte ein Redner auf einem Lautsprecherwagen strafbare Parolen. Ein Einwirken auf den Redner über den Versammlungsleiter war erfolglos, sodass der Aufzug angehalten, der Redner vom Versammlungsleiter ausgeschlossen und von… — Polizei Berlin (@polizeiberlin) January 14, 2024

По словам представителя полиции, пока нет информации о том, пострадал ли кто-либо из демонстрантов.

Как сообщает dpa, почтить память убитых 105 лет назад Карла Либкнехта и Розы Люксембург собрались около 3 000 человек. Ее участники возложили красные гвоздики к Мемориалу социалистов на центральном кладбище Фридрихсфельде в Берлине. К демонстрантам также примкнули сторонники пропалестинских групп.

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