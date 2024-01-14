Белорусам рассылают вредоносные сообщения якобы от «Белпочты» 2 14.01.2024, 22:19

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Эти СМС могут привести к потере денег.

Белорусам рассылают вредоносные сообщения якобы от «Белпочты». В Банковском процессинговом центре уточнили, как избежать опасности.

«В этих сообщениях говорится о том, что посылка прибыла на склад, но не может быть доставлена адресату, поэтому необходимо заполнить недостающую информацию, перейдя по ссылке. Ссылки в реальности являются фишинговыми, а ввод данных приводит к списанию денежных средств граждан», — сообщили в БПЦ.

В процессинговом центре советуют обратить внимание на отправителя, так как, как правило, сообщения приходят не с белорусских номеров телефонов.

Ни в коем случае, конечно, нельзя вводить никакие личные данные и данные банковской карточки, перейдя по ссылке в таком СМС.

Если вы на самом деле ждете посылку, лучше самостоятельно сходить в почтовое отделение и узнать подробности. Также статус посылки можно самостоятельно проверить на официальном сайте РУП «Белпочта».

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