Зеленский: Готовим очередные хорошие новости по ПВО 1 14.01.2024, 22:27

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Владимир Зеленский

Также президент Украины заявил, что ВСУ получат больше дронов.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал очередные хорошие новости по ПВО.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на обращение главы государства.

«В общем, первые две недели этого года уже добавили Украине силы и возможностей. Есть новые пакеты поддержки для наших воинов. Есть очень нужные договоренности о совместном производстве оружия и снарядов, особенно чувствительный вопрос — дроны», - заявил он.

Зеленский подчеркнул, что дронов будет больше.

«Готовим очередные хорошие новости по ПВО. Помним и о ракетах, и о РЭБ — средствах радиоэлектронной борьбы — будет больше. И неизменно, месяц за месяцем наращиваем наше, украинское производство артиллерии» , - добавил президент Украины.

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