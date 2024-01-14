Рэпер из Канады записал трек об убийстве и получил два пожизненных срока 14.01.2024, 22:46

Тайрел Нгуен

Суд нашел признательные показания в тексте его песни.

Канадского рэпера T-Sav (настоящее имя — Тайрел Нгуен) приговорили к двум пожизненным срокам за два убийства, после того как суд нашел признательные показания в тексте его песни. Об этом сообщил местный телеканал CBC, пишет RTVi.

По его данным, 24-летнего рэпера признали виновным в убийстве двух человек — Рэндипа (Рэнди) Канга, которого телеканал называет «гангстером», и студента Джагвира Сингха Малхи.

Судья Верховного суда провинции Британская Колумбия Мириам Гроппер посчитала, что одна из песен рэп-исполнителя была «тонко завуалированным признанием» в убийстве Канга, которое произошло в 2017 году. Музыкальный клип наряду с показаниями ключевого свидетеля стал частью доказательств, которые убедили судью в виновности Нгуена в обоих убийствах.

По версии следствия, убийство Канга стало результатом «разборок» между двумя бандами — The Brothers Keepers и The Red Scorpions, тогда как Малхи, по-видимому, был убит по ошибке.

«Поскольку я согласна с тем, что текст песни в музыкальном клипе относится к расстрелу Рэнди Канга, я прихожу к выводу, что Нгуен утверждает в музыкальном клипе, что он стрелял и что он является исполнителем или, по крайней мере, участником убийства Рэнди Канга», — заключила судья.

Большую часть показаний против Нгуена дал свидетель, которого телеканал называет «другом, жившим в доме семьи Нгуен в Суррее до ссоры с убийцей в 2019 году».

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