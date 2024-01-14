Мороз-воевода дозором, обходит владенья свои Виталий Гинзбург

14.01.2024, 22:59

1,164

Виталий Гинзбург

Российский ЖКХ – это самый серьезный черный лебедь.

Сантехник Иванов, после фразы: «Вся система прогнила! Всю систему надо менять!», был приговорён к высшей мере наказания. Старый советский анекдот.

Серия коммунальных аварий на всей территории России вызвала оживленные комментарии под различными углами зрения. И с точки зрения устойчивости путинской системы, и с точки зрения электоральных рисков. Но правомерно посмотреть несколько шире. Как минимум с трех точек зрения.

Спасение замерзающих – дело рук самих замерзающих.

На поверхности этой проблемы прежде всего люди, переживающие серьезные неудобства и порой поставленные на грань выживания в условиях российского климата. Причем это происходит ежегодно с нарастающим масштабом. Выбор у них невелик – от обогрева у костров до размещения у родственников или во временных помещениях. Зачастую это сопровождается существенным материальным ущербом в случае размораживания систем отопления и водоснабжения, который, как правило, никогда и никто не компенсирует.

Точно такие же природные условия ни в Скандинавии, ни в государствах Балтии (несмотря на их советское прошлое), ни в Канаде или невозможны, или рассматриваются как серьезные происшествия, предполагающие основательную и политическую ответственность властей, зависящих от избирателей-налоплательщиков, так и материальную ответственность бизнеса.

В нормально организованной системе власти вполне достаточно полномочий местных властей и рационально организованного сервиса, предоставляющего услуги на рыночных условиях. То есть, нормальную жизнь обеспечивают не просто трубы или коллекторы, а прежде всего институты.

Но, поскольку в России институты уничтожены, то и расчеты на то, что коммунальные проблемы даже в Московской области могут представлять существенную угрозу для Путина на «выборах» являются либо мечтами, либо иллюзиями. Замерзающие учителя все также сфальсифицируют результаты голосования. Иное им не по силе ума.

Для власти Путина могут представлять угрозу только существенные проблемы в Москве и Питере.

Государство нам не поможет.

Вопреки реалиям, ватнопоголовье, отчасти в силу особенностей менталитета, отчасти благодаря усилиям пропаганды, продолжает верить в то, что государству под силу решить накопившиеся коммунальные проблемы. Под государством они понимают, прежде всего, Путина, который просто злоупотребляет доверием послушного народа.

Рассказывает о безумных потоках денег, выделяемых на эти нужды, дискредитирует малый бизнес, только которому под силу решение этих задач и, разумеется, просто врет.

В Климовске замерзающий город – это результат последовательного управления таких государственных мужей, как генерал Шкирко, бывший путинский охранник и криминальный авторитет, долгое время являвшийся одновременно полковником ФСБ.

В Липецке город перешел в режим повышенной готовности (к чему?) в результате аварии на сетях ПАО «Квадро», принадлежащей Росатому.

Неужели в этих случаях недостаточно государства? Государство регулирует цены. С. Степашин от имени ОПГ «Кремль» является смотрящим за сотнями миллиардов рублей, ежегодно выделяемых на нужды ЖКХ. Практически везде УК находятся под контролем или в собственности мэров или губернаторов-членов ЕдРа или просто людей с чистыми руками.

Однако по всем оценкам ЖКХ, несмотря на это, успешно деградирует, процент износа растет и люди должны понимать, что подобная ситуация будет только ухудшаться.

Выхода нет.

Почему я столь же «оптимистичен», как сантехник Иванов из старого анекдота?

Пойду в своих рассуждениях несколько дальше коллеги А.Тихонова.

Разумеется, коррупция поглощает почти 50% средств, сантехники предпочли вместо того, чтобы крутить задвижки, стать солдатами удачи и Кремль забрал на войну средства у регионов.

Но представьте себе на секунду, что этого нет. Что все вдруг стало как при дедушке. И даже лучше. Зима, Навальный, ПРБ. Госсовет крутится в левых поворотах. Что изменится, кроме замедления темпов деградации? При этом попытаюсь положиться на авторитет И.Ньютона.

Во-первых, российская ЖКХ развивается по инерции. Следовательно, руководствуясь Первым Законом Ньютона, ЖКХ продолжает удерживаться в своём состоянии или равномерного и прямолинейного движения в направлении деградации пока и поскольку оно не понуждается приложенными силами изменить это состояние. В таком случае любой, обещающий преобразовать или сохранить империю, при попытке придать ускорение ЖКХ непременно столкнется со Вторым Законам Ньютона. В инерциальной системе отсчёта ускорение, которое получает материальная точка с постоянной массой, прямо пропорционально равнодействующей всех приложенных к ней сил и обратно пропорционально её массе.

Представим под силой деньги, а под массой – российскую ЖКХ. Тогда мы имеем переменную (возрастающую) массу проблем в лице ЖКХ, для развития которой в прежнем направлении необходим возрастающий объем средств.

ЖКХ – это и есть черная дыра, которая затягивает Россию. И дело здесь вовсе не в трубах, а в технологической отсталости и обреченности системы управления.

ЖКХ – это не только трубы, а прежде всего технологии прошлого или позапрошлого веков, человейники, в т.ч. новые, пренебрежение энергоэффективностью и т.д.

Приведу два простых, но показательных примера из личного опыта.

В 2012 г. группа скандинавских банков предложила «ВТБ-капитал» целевые средства (один миллиард долларов) для модернизации энергетической инфраструктуры Северо-запада России с целью сокращения вредных выбросов в атмосферу. Реализация этого проекта была предложена моей компании. Несмотря на то, что эта сумма составляла примерно четверть годовых затрат российского бюджета на ЖКХ, не удалось реализовать ни одного проекта. По весьма тривиальной причине. Эти деньги не были предназначены для распила. А раз так, то путинские смотрящие за Карелией А.Худилайнен и О.Громов, потребовавшие блок-пакет в управляющей компании бесплатно, то были посланы мною по известному курсу, а в структурах А.Мордашева, А. Усманова, Р. Абрамовича не стали даже всерьез рассматривать. Больше называть фамилии не имеет смысла.

И это не просто коррупция.

Это, прежде всего, проблема власти, проблема того, что население Карелии зависимо от Кремля, а не субъектно. В Костомукше, кстати, вообще-то практически отсутствуют проблемы с трубами. Потому что их в конце 60-х – начале 70-х прокладывали финны. Но при этом самый дорогой тариф на теплоснабжение. Потому что теплом занимаются россияне.

Другой характерный пример.

В то время, когда Д.Медведев был относительно нормальным человеком, началась реализация проекта «Сколково». Конечно от сотрудничества Вексельбергов, Шуваловых, Абрамовичей с одной стороны, даже трезвого Медведева с другой и корпорации чекистов с третьей, ничего путного выйти не могло в принципе. Но в тот момент возникла одна интересная идея. Смысл ее был отражен в слогане: «Интеллектуальному городу – интеллектуальную инфраструктуру!» Мы предложили руководству Сколково воспользоваться шведским опытом. В Швеции к тому времени шла реализация нескольких ЧГП. Смысл их состоял в том, что правительство Швеции и ряд известных и авторитетных компаний (ABB, Grundfos, Danfos, Fortum и др.) соинвестировали в проект реконструкции Старого Королевского порта в Стокгольме (название второго проекта по памяти не воспроизведу) в результате чего они должны были разработать технологии и модернизировать инфраструктуру таким образом, чтобы эти объекты могли функционировать без внешних источников энергии и без коммуникаций. Это к вопросу о трубах. Окупаемость проекта предполагалась за счет продажи инноваций. Нечто подобное было предложено и нами. Специально для этого был сформирован международный консорциум известных компаний: ABB, Grundfos, Metso, Danfos.

Нами даже был разработан проект технической политики, включивший в себя аудит всех наиболее эффективных и современных технологий в области энергоэффективности. надежности и безопасности. Сколково при этом заплатил за эти 14 томов разработок какие-то деньги. Но ничего из этого никому из провозгласивших курс на инновации не понадобилось.

Из вышеизложенного правомерно сделать следующие выводы:

Россиянин, проживающий в Новосибирске, Томске, Владивостоке, Подмосковье, жители национальных республик имеют и право и возможности в 21-м веке жить в нормальных человеческих условиях.

Русский Мир, верхом экономического мышления которого за последние почти 30 лет явилась поставка нефти в Китай; верхом гуманитарного мышления которого явилась идея заморозить Европу; верхом политического мышления которого явилась война не в состоянии ни при каких обстоятельствах гарантировать это право и реализовать эту возможность.

Любой человек, проживающий в России должен понять, что его «..мир это маленький островок боли, плавающий в океане равнодушия».

Поэтому единственный способ жить нормально на этой территории – это в объединении со всеми жителями своего региона или своей республики – стать хозяевами своих ресурсов, использовать их прежде всего в своих интересах, а не тех, кто по каким-то причинам этого не хочет, взять Москву на обслуживание своих интересов на договорных условиях, а не быть от нее зависимыми.

Российский ЖКХ – это самый серьезный черный лебедь. Но он способен спровоцировать как Русский Бунт, бессмысленный и беспощадный, так и Русскую Смуту, во время которой есть шанс на рационализацию этой территории.

Сегодня население этой страны в целом в массе своей – «чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй».

В тоже время, рациональность и цивилизованность его электорального поведения обратно пропорциональна уровню власти. Если оно поймет, что от его решения на низовых уровнях (а большинство коммунальных проблем – это функция местного самоуправления) что-то зависит, то сразу появляются все шансы на формирование добра из зла. И соответственно снижение уровня зла. Ничего другого предложить невозможно.

Так что Генерал Мороз, возможно, имеет шанс стать главным рационализатором России.

Виталий Гинзбург, kasparov.ru

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».