Tesla за две недели 2024 года потеряла около $100 млрд капитализации 15.01.2024, 3:34

Начало года для компании Илона Маска стало самым плохим с момента выхода на биржу в 2010-м.

Автомобильная компания Илона Маска за две недели 2024 года потеряла около $100 млрд капитализации. Это худшее начало года для Tesla с момента выхода на биржу в 2010 году, пишет Bloomberg.

С 1 января акции компании просели на 12% из-за сообщений о планах Hertz Global Holdings – одного из лидеров рынка аренды автомобилей в США – отказаться от электрокаров, снижения цен на автомобили Tesla в Китае и увеличения затрат на оплату труда.

Главное беспокойство инвесторов Tesla вызывает стагнирующий рост компании на рынке электромобилей, пояснил Bloomberg аналитик Cowen Джеффри Осборн.

По его словам, снижение цен на электрокары в Китае усугубляет эти опасения, потому что это уже выглядит как «гонка на дно для индустрии EV с учетом острой конкуренции на этом рынке».

Падение акций Tesla повлияло на личное состояние Маска.

По оценке рейтинга Bloomberg Billionaires Index он потерял $23 млрд с начала года.

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