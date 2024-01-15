закрыть
15 января 2024, понедельник, 3:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Tesla за две недели 2024 года потеряла около $100 млрд капитализации

  • 15.01.2024, 3:34
Tesla за две недели 2024 года потеряла около $100 млрд капитализации

Начало года для компании Илона Маска стало самым плохим с момента выхода на биржу в 2010-м.

Автомобильная компания Илона Маска за две недели 2024 года потеряла около $100 млрд капитализации. Это худшее начало года для Tesla с момента выхода на биржу в 2010 году, пишет Bloomberg.

С 1 января акции компании просели на 12% из-за сообщений о планах Hertz Global Holdings – одного из лидеров рынка аренды автомобилей в США – отказаться от электрокаров, снижения цен на автомобили Tesla в Китае и увеличения затрат на оплату труда.

Главное беспокойство инвесторов Tesla вызывает стагнирующий рост компании на рынке электромобилей, пояснил Bloomberg аналитик Cowen Джеффри Осборн.

По его словам, снижение цен на электрокары в Китае усугубляет эти опасения, потому что это уже выглядит как «гонка на дно для индустрии EV с учетом острой конкуренции на этом рынке».

Падение акций Tesla повлияло на личное состояние Маска.

По оценке рейтинга Bloomberg Billionaires Index он потерял $23 млрд с начала года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россияне провалили свой «золотой месяц»
Россияне провалили свой «золотой месяц» Роман Свитан
Оловянная свадьба
Оловянная свадьба Ирина Халип
«Ответочка» прилетела
«Ответочка» прилетела «Можем объяснить»
Россия продолжает замерзать
Россия продолжает замерзать Александр Невзоров