В Канаде фиксируют самые низкие за 50 лет морозы
- 15.01.2024, 2:13
В провинциях Альберта и Колумбия температура опустилась до -36°C.
В значительной части Канады в эти выходные было объявлено предупреждение о чрезвычайных погодных условиях. Местами были зафиксированы рекордно низкие температуры, из-за чего власти просят граждан ограничить потребление электроэнергии.
Об этом сообщает The Canadian Press.
В частности в провинциях Альберта и Колумбия температура опустилась до -36°C. Это самые большие морозы за последние 50 лет.
В международном аэропорту города Эдмонтона, который является столицей провинции Альберта, зафиксировало рекордную температуру в -45,9°C. Предыдущий рекорд там был зафиксирован в 1969 году в -39,4°C.
Оператора электрических систем провинции Альберта выдал предупреждение об ограничении потребления в пятницу и субботу, а в провинции Натан Нойдорф министр коммунального хозяйства предупредил о высоком риске отключений вечером в субботу.
В воскресенье власти также просили жителей Альберты экономить энергию в период пикового спроса с 16:00 до 19−00.
В других регионах также прогнозировали сильный ветер и до 30 сантиметров снега.
По прогнозам, штормовая погода может продержаться до понедельника.