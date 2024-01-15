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В Канаде фиксируют самые низкие за 50 лет морозы

  • 15.01.2024, 2:13
В Канаде фиксируют самые низкие за 50 лет морозы

В провинциях Альберта и Колумбия температура опустилась до -36°C.

В значительной части Канады в эти выходные было объявлено предупреждение о чрезвычайных погодных условиях. Местами были зафиксированы рекордно низкие температуры, из-за чего власти просят граждан ограничить потребление электроэнергии.

Об этом сообщает The Canadian Press.

В частности в провинциях Альберта и Колумбия температура опустилась до -36°C. Это самые большие морозы за последние 50 лет.

В международном аэропорту города Эдмонтона, который является столицей провинции Альберта, зафиксировало рекордную температуру в -45,9°C. Предыдущий рекорд там был зафиксирован в 1969 году в -39,4°C.

Оператора электрических систем провинции Альберта выдал предупреждение об ограничении потребления в пятницу и субботу, а в провинции Натан Нойдорф министр коммунального хозяйства предупредил о высоком риске отключений вечером в субботу.

В воскресенье власти также просили жителей Альберты экономить энергию в период пикового спроса с 16:00 до 19−00.

В других регионах также прогнозировали сильный ветер и до 30 сантиметров снега.

По прогнозам, штормовая погода может продержаться до понедельника.

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