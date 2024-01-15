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Китай призывает к большой мирной конференции для завершения войны

  • 15.01.2024, 8:11
  • 3,862
Китай призывает к большой мирной конференции для завершения войны

Но не в Украине.

Министр иностранных дел Китая Ван И выразил обеспокоенность усиливающимся конфликтом в секторе Газа и призвал к проведению широкомасштабной международной мирной конференции.

Об этом сообщает Reuters.

В ходе переговоров с министром иностранных дел Египта, Ван И обратил внимание на необходимость создания более масштабной, авторитетной и эффективной международной мирной конференции. Он также высказал идею о конкретном графике реализации решения, направленного на урегулирование конфликта между Израилем и ХАМАС в секторе Газа.

Министр подчеркнул, что международное сообщество должно уделить внимание законным беспокойствам стран региона. Он подчеркнул важность того, чтобы будущее управление Газой стало важным этапом в процессе разрешения конфликта и движения к созданию двух государств.

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