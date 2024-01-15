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Как долго будет дешеветь доллар в Беларуси?

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  • 15.01.2024, 8:17
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Как долго будет дешеветь доллар в Беларуси?

Аналитики поделились прогнозом курса валют.

На прошлой неделе было два события, которые с высокой степенью вероятности будут формировать тренды финансового рынка на ближайшие один-два месяца. Это публикация статистик по инфляции и рынку труда в Соединенных Штатах в четверг, 11 января, и предварительные итоги исполнении федерального бюджета России, который представило Министерство финансов РФ в тот же день. Подробнее о том, что ждет валютный рынок на этой неделе, читайте в прогнозе myfin.by.

Снижение ставок откладывается?

Не секрет, что мировой финансовый рынок с нетерпением ожидает, когда основные регуляторы во главе с Федеральной резервной системой США перейдут к политике смягчения монетарных условий. Речь идет о том, когда ФРС найдет возможность понизить процентную ставку. Основной критерий – это стабильное снижение уровня инфляции в направлении к целевым 2,00%.

И если к декабрю 2023 года, когда инфляция постепенно снижалась, сложилось мнение, что первое понижение ставки возможно уже во второй половине 2024 года, то последние данные привнесли изрядную ложку дегтя в эту бочку меда.

Годовая инфляция в декабре 2023 года сложилась на уровне 3,4%, что выше предыдущего значения в 3,1% и прогноза в 3,2%. Количество первичных заявок на получение пособия по безработице уменьшилось до 202 тысяч против 203 тысяч месяцем ранее и 210 тысяч прогноза. Фактор снижения безработицы также против начала смягчения монетарной политики.

Минфин РФ и госбюджет

В тот же четверг 11 января Минфин РФ опубликовал предварительные итоги исполнения государственного бюджета в 2023 году. Бюджетный дефицит складывается в размере 1,9%, или 3,2 трлн рублей. Напомним, что в первые месяцы 2023 года казалось, что дефицит выйдет за рамки планового, когда по итогам января-февраля было израсходовано более 2,6 трлн рублей, что составляло почти 90% дефицита. Но со временем ситуация выровнялась и год закончился с плановыми показателями.

Все эти факторы привели к тому, что доллар США по итогам прошлой недели подешевел на белорусском внутреннем рынке на -1,40%, с начала текущего года на -0,75%. Курс закрытия прошлой недели составил USD/BYN 3,1537.

Российский рубль за это же время вырос в цене на белорусском валютном рынке до RUB/BYN 3,5755 и прибавил за прошлую неделю +1,91. С начала года рост составляет уже +2,18%.

Уже к окончанию прошлой недели вышли данные по инфляции в Российской Федерации, которая за декабрь 2023 года сложилась на уровне 7,42%. Эти данные пока не дают основания ожидать от Центробанка России возможности начать разворот в монетарной политике. Отсюда вероятность того, что текущая ставка в 16% останется как минимум еще полгода, очень высока.

Прогноз на неделю

На начинающейся неделе определяющими факторами воздействия на обменный курс рубля будет развитие событий вокруг возобновления валютных операций Банком России. В силу этого курс российского рубля на московских торгах укрепился к доллару США до USD/RUB 88,410, и вопрос состоит лишь в том, на каком уровне обменный курс будет сбалансированным с учетом интереса всех участников рынка. Разумный курс представляется в коридоре USD/RUB 85,00 – 90,00, поэтому не исключено, что после некоторого укрепления, курс вернется к текущим значениям.

Отсюда можно ожидать, что на белорусском валютном рынке течении этой недели мы увидим колебания курса в пределах от USD/BYN 3,1400 до 3,1700 со средним значением около 3,1500. Российский рубль может выйти на рубеж RUB/BYN 3,6000 за 100 российских рублей с последующей коррекцией.

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