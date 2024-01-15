закрыть
15 января 2024, понедельник, 8:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Мешок с Алешей простоял в морге 1,5 года»

1
  • 15.01.2024, 8:35
  • 2,418
«Мешок с Алешей простоял в морге 1,5 года»

Погибшего на войне российского оккупанта семья искала с 2022 года.

Более полутора лет родные искали 20-летнего жителя Усолья-Сибирского Иркутской области РФ Алексея Кисличенко. Весной 2022-го его призвали в армию, на срочную службу, пишет сайт «Сибирь Реалии».

Он попал в танковые войска и служил в Челябинской области. При неизвестных его семье обстоятельствах Алексей подписал контракт с Минобороны, после чего его отправили на войну в Украину. Через несколько недель он перестал выходить на связь и больше полутора лет числился пропавшим без вести. Похоронить его удалось совсем недавно.

«Врал, что занимается подбитой техникой»

В конце декабря 2023 года Минобороны привезло в Иркутскую область то, что осталось от Алексея. «Благодаря волонтерам», – говорят родные Кисличенко. После этого семье пришлось судиться, чтобы останки признали прахом Алексея.

– Он врал родителям, что сидит в тылу и вывозит подбитые русские танки с поля боя, когда уже все заканчивается. Не хотел их расстраивать. На самом деле он воевал под Бахмутом, – говорит сестра Алексея Анастасия. – В мае он еще выходил на связь, потом пропал.

Как позже выяснилось, в мае 2022 года танк Алексея подбили под селом Триполье (село в Обуховском районе Киевской области Украины, в 40 километрах к югу от Киева на правом берегу Днепра). Эту информацию сообщили местные власти.

– Сказали, что в машине сдетонировал боекомплект и Леша погиб сразу же вместе с сослуживцем. Выжил только командир экипажа – его выкинуло через открытый люк. Чудом выкарабкался – его в госпиталь увезли с ожогами 70% тела. Всего два танка в тот день подбили, третий – вернулся «без потерь», – говорит друг оккупанта Виктор.

Все эти подробности о сгоревшем танке и погибшем тогда же, в мае 2022 года, Алексее его родные узнали только в декабре 2023-го, спустя полтора с лишним года.

– Местные чинуши пишут, мол, танкиста из Усолья опознали только после экспертизы ДНК. Врут. На самом деле опознания его останков родители добивались через суд, – говорит друг погибшего.

Отец Алексея подтверждает, что семья безрезультатно искала ушедшего в армию сына полтора года. Но нашли его волонтеры.

– Все это время он не на поле боя лежал, а все эти без малого два года в Ростове – мешок с его сгоревшими останками простоял там в морге [в Ростове]. Не Минобороны возвращало – волонтеры. И потом не слава богу все оказалось – не давали похоронить его, так как для анализа ДНК недостаточно было [материала]. Лешиным родителям пришлось в суд в Усолье подавать, там доказывать, что это их сын, – говорит другой друг погибшего.

Доказать удалось только в декабре 2023 года – перед новогодними праздниками Кисличенко похоронили на кладбище Усолья на «аллее Славы».

Полтора с лишним года поисков – не редкость, говорит глава правозащитной группы «Гражданин. Армия. Право» Сергей Кривенко.

– То есть сразу после начала войны он «пропал», когда было быстрое наступление [ВС РФ]. А потом российская армия оттуда ушла, и многие трупы так и остались неубранными. Не был организован Минобороны розыск. Украину в этом сложно винить, они и так по возможности собирали трупы российских солдат, идентификацию тел даже проводили. Но это, понятно, было не массово – что могли, то и делали. То есть это, конечно, единичные случаи: аккуратная, осторожная работа с тысячами трупов, которые остались весной 2022 года на территории Украины, откуда ушла российская армия. Из них, может быть, удалось идентифицировать несколько тел. И по ним сейчас идут какие-то, может быть, передачи, процессы типа обмена телами. Это все настолько не открыто, и информации об этом нет, так же как по обмену пленными. Не засекречено, но при этом совершенно нет информации – как, кто это готовит, кто проводит какие процедуры, – говорит Кривенко.

По его расчетам (очень приблизительным), пропавших без вести, которыми числятся российские военные, около 10 тысяч. Официальной информации об этом нет, Минобороны РФ не публикует цифры потерь.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россияне провалили свой «золотой месяц»
Россияне провалили свой «золотой месяц» Роман Свитан
Оловянная свадьба
Оловянная свадьба Ирина Халип
«Ответочка» прилетела
«Ответочка» прилетела «Можем объяснить»
Россия продолжает замерзать
Россия продолжает замерзать Александр Невзоров