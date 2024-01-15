«Мешок с Алешей простоял в морге 1,5 года» 1 15.01.2024, 8:35

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Погибшего на войне российского оккупанта семья искала с 2022 года.

Более полутора лет родные искали 20-летнего жителя Усолья-Сибирского Иркутской области РФ Алексея Кисличенко. Весной 2022-го его призвали в армию, на срочную службу, пишет сайт «Сибирь Реалии».

Он попал в танковые войска и служил в Челябинской области. При неизвестных его семье обстоятельствах Алексей подписал контракт с Минобороны, после чего его отправили на войну в Украину. Через несколько недель он перестал выходить на связь и больше полутора лет числился пропавшим без вести. Похоронить его удалось совсем недавно.

«Врал, что занимается подбитой техникой»

В конце декабря 2023 года Минобороны привезло в Иркутскую область то, что осталось от Алексея. «Благодаря волонтерам», – говорят родные Кисличенко. После этого семье пришлось судиться, чтобы останки признали прахом Алексея.

– Он врал родителям, что сидит в тылу и вывозит подбитые русские танки с поля боя, когда уже все заканчивается. Не хотел их расстраивать. На самом деле он воевал под Бахмутом, – говорит сестра Алексея Анастасия. – В мае он еще выходил на связь, потом пропал.

Как позже выяснилось, в мае 2022 года танк Алексея подбили под селом Триполье (село в Обуховском районе Киевской области Украины, в 40 километрах к югу от Киева на правом берегу Днепра). Эту информацию сообщили местные власти.

– Сказали, что в машине сдетонировал боекомплект и Леша погиб сразу же вместе с сослуживцем. Выжил только командир экипажа – его выкинуло через открытый люк. Чудом выкарабкался – его в госпиталь увезли с ожогами 70% тела. Всего два танка в тот день подбили, третий – вернулся «без потерь», – говорит друг оккупанта Виктор.

Все эти подробности о сгоревшем танке и погибшем тогда же, в мае 2022 года, Алексее его родные узнали только в декабре 2023-го, спустя полтора с лишним года.

– Местные чинуши пишут, мол, танкиста из Усолья опознали только после экспертизы ДНК. Врут. На самом деле опознания его останков родители добивались через суд, – говорит друг погибшего.

Отец Алексея подтверждает, что семья безрезультатно искала ушедшего в армию сына полтора года. Но нашли его волонтеры.

– Все это время он не на поле боя лежал, а все эти без малого два года в Ростове – мешок с его сгоревшими останками простоял там в морге [в Ростове]. Не Минобороны возвращало – волонтеры. И потом не слава богу все оказалось – не давали похоронить его, так как для анализа ДНК недостаточно было [материала]. Лешиным родителям пришлось в суд в Усолье подавать, там доказывать, что это их сын, – говорит другой друг погибшего.

Доказать удалось только в декабре 2023 года – перед новогодними праздниками Кисличенко похоронили на кладбище Усолья на «аллее Славы».

Полтора с лишним года поисков – не редкость, говорит глава правозащитной группы «Гражданин. Армия. Право» Сергей Кривенко.

– То есть сразу после начала войны он «пропал», когда было быстрое наступление [ВС РФ]. А потом российская армия оттуда ушла, и многие трупы так и остались неубранными. Не был организован Минобороны розыск. Украину в этом сложно винить, они и так по возможности собирали трупы российских солдат, идентификацию тел даже проводили. Но это, понятно, было не массово – что могли, то и делали. То есть это, конечно, единичные случаи: аккуратная, осторожная работа с тысячами трупов, которые остались весной 2022 года на территории Украины, откуда ушла российская армия. Из них, может быть, удалось идентифицировать несколько тел. И по ним сейчас идут какие-то, может быть, передачи, процессы типа обмена телами. Это все настолько не открыто, и информации об этом нет, так же как по обмену пленными. Не засекречено, но при этом совершенно нет информации – как, кто это готовит, кто проводит какие процедуры, – говорит Кривенко.

По его расчетам (очень приблизительным), пропавших без вести, которыми числятся российские военные, около 10 тысяч. Официальной информации об этом нет, Минобороны РФ не публикует цифры потерь.

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