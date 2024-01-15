Украинский офицер: Россия может атаковать из Беларуси три области 15.01.2024, 8:53

Оккупанты готовят для этого инфраструктуру.

Существует вероятность, что российские захватнические войска попытаются атаковать Сумскую, Черниговскую и Киевскую области с территории Беларуси.

Такое мнение высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса Национальной гвардии Украины Алексей Гетьман в эфире «Эспрессо». По его словам, пока нет признаков, которые бы «свидетельствовали о таких возможностях оккупантов», однако допустить это можно.

«О логистических возможностях РФ рассказывал начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус. По его словам, есть определенные признаки того, что россияне что-то планируют. К тому же, там усилилась деятельность диверсионно-разведывательных групп. По логистике, россиянам нужно максимум три недели, чтобы перевести туда относительно большое количество войск», - отметил Гетьман.

По его мнению, российские захватчики могут готовить базу, которая позволит перебросить несколько десятков тысяч войск. «Сейчас там состав российских военных - менее 20 тысяч. Это нельзя считать ударной группировкой, но она может быть усилена», - добавил майор запаса.

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