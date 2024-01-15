300 спартанцев нервно курят в сторонке Александр Коваленко

15.01.2024, 8:56

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Уникальный случай в мировой истории войн.

Российские оккупационные войска продолжают предпринимать попытки по блокированию и вытеснению украинских подразделений из Крынок. Для этих целей применяются подразделения 26-го МСП 70-й МСД 18 ОВА и пока никак неубиваемой 810-й ОБр МП, сведенные в три тактические группы, действующие с флангов Козачьи Лагери-Крынки, Корсунка-Крынки и фронтально с трассы 2206 через лесной массив.

При этом ГВ «Днепр» сейчас располагает ресурсом около 72,5 тыс л.с., комплектация которого это:

– Танки – около 400 ед;

– ББМ – около 1 тыс;

– Ствольная артиллерия – около 530 ед;

– РСЗВ – менее 100.

В последние дни отмечается, что с одной стороны происходит незначительное уменьшение общей численности ГВ «Днепр» по личному составу, с другой — явный прирост по ББМ.

С 20-х чисел декабря 2023-го как минимум +50 ББМ, с учетом регулярных, ежедневных потерь. Это наращивание намекает на подготовку более интенсивных штурмовых действий в ближайшей перспективе, с применение соответствующей компоненты.

Кроме того, между селом Пойма и Песчановка появился 3 ТВ 17-го ТП. Ранее 17-й ТП фиксировался в районе Новой Маячки.

Не безосновательно предположение, что командование оккупантов вынашивает планы вытеснения ВСУ из Крынок до старта так называемых выборов президента России, дабы плацдарм на левом берегу Херсонской области не портил общую, эфемерную картину эпического наступления «по плану». Если же это не удастся сделать до марта, то не удивлюсь, если генерал Теплинский внезапно упакует чемоданы и убудет в «командировку» в Сирию.

Кроме того, усиление участка между Поймой и Песчановкой подразделениями 17-го танкового полка, недвусмысленно намекает на некие опасения командования ГВ «Днепр» на счет этого участка, нависающего над развилкой 2206 и Е-97.

Не менее недвусмысленно выглядят еще в декабре отправленные западнее Олешек подразделения 24-й МСП 70-й МСД, а в районе Подлесного подразделения 127-й ОРБр для усиления 404-й МСП терморегулирующих вентилей… кхм, территориальных войск противника.

Видимо, отборные ТрВшники не справляются там с чем-то или кем-то, но кто знает, с чем или кем именно. А потому им и подсыпали батальон разведосов.

Также к вопросу о целесообразности плацдарма Крынок.

Крынки – это уникальный случай в мировой истории войн и конфликтов, когда небольшая группа удерживает плацдарм в противодействии силам в 200 раз превосходящих ее по численности. Не имея тяжелой техники и действуя на плацдарме исключительно пехотной компонентой, хотя и под прикрытием артиллерии и дронов.

Крынки – это именно тот пример новой фазы войны, о которой я не так давно писал – меньшими силами наносить максимально возможный урон противнику и истощать его. Потери оккупантов в районе Крынок, особенно по механизированной компоненте, просто несоизмеримы с потерями СОУ.

За время удержания плацдарма, верифицировано уничтожение более сотни единиц российской техники, а трасса 2206 превратилась в кладбище для нее. Ряд подразделений 328-го ДШП 104-й ДШД были отведены для восстановления боеспособности, что сейчас для РОВ является очень большой редкостью.

Выводы? 300 спартанцев нервно курят в сторонке при упоминании Крынок.

Слава нації!

Александр Коваленко, Telegram

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