Крупнейшая частная нефтяная компания России сократила выпуск бензина 15.01.2024, 9:08

Санкции работают.

Крупнейшая частная нефтяная компания ЛУКОЙЛ вдвое сократила выпуск высокооктанового бензина на самом большом в стране Нижегородском НПЗ, рассказали «Коммерсанту» осведомленные источники.

По их словам, это произошло 4 января из-за выхода из строя установки каталитического крекинга. В частности, поломалось иностранное компрессорное оборудование, которое невозможно заменить в ближайшее время, поскольку санкции Запада ограничили возможность его закупки. В ЛУКОЙЛе намерены отремонтировать установку до весны, уточнили источники.

В самой компании признали аварию, пообещав удовлетворить «потребности внутреннего рынка в координации с другими его участниками за счет всех имеющихся ресурсов».

Всего на Нижегородском НПЗ две установки каталитического крекинга. Они были введены в эксплуатацию в 2010 и 2015 годах. Из строя вышло более старое оборудование. Однако, по словам одного из источников, 26 декабря 2023 года произошла поломка и на установке каткрекинга 2015 года, но ее с тех пор удалось запустить на меньшей мощности. Еще ранее, 21 декабря, ЛУКОЙЛ сообщал о возгорании на одной из установок.

С 10 января ЛУКОЙЛ остановил продажи АИ-95 на бирже, утверждают источники. По их словам, такая тактика нефтекомпании объясняется желанием обеспечить топливом собственные АЗС. Это провоцирует участников рынка запасаться топливом.

В 2022 году Нижегородский НПЗ переработал около 15 млн тонн нефти, что составляет около 5% от всей общей переработки в России. Завод важен для обеспечения топливом Московского региона, на который приходится около 30% потребления бензина в стране. В Москву бензин с НПЗ доставляется по трубопроводу. При этом компенсационные партии с других НПЗ придется везти по железной дороге, что приведет к значительному удорожанию логистики и увеличению сроков доставки.

До сих пор западные санкции в нефтепереработке приводили к увеличению сроков плановых ремонтов на НПЗ или замедлению процесса модернизации. Наиболее яркий пример этого — затянувшийся ремонт Астраханского ГПЗ «Газпрома», который в прошлом году в течение нескольких месяцев не производил бензин.

В общей сложности из-за выхода из строя установки на Нижегородском НПЗ российский рынок потеряет 200 тыс. тонн бензина в месяц, говорит Александра Зубачева из «Петромаркета». «Это немало, конечно, но российский рынок вполне может найти такие объемы, к тому же сейчас сезон не самого высокого спроса на бензин», — заключила аналитик.

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