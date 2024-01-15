В лондонской подземке появились «следы призраков» 15.01.2024, 9:14

Фотофакт.

Компания Transport for London (TfL), управляющая общественным транспортом британской столицы, пытается избавиться от призрачных следов, которые появились на платформах Елизаветинской линии (Elizabeth line) — новейшей в лондонской транспортной системе, сообщает BBC.

Пятна, напоминающие силуэты людей, имеют не потустороннюю, а вполне прозаичную природу. Они образовались за сидениями, поскольку пассажиры постоянно облокачиваются на стены спиной.

Депутат лондонского городского совета Каролайн Пиджен спросила об этой проблеме мэра города Садика Хана. Она поинтересовалась, каким именно образом TfL беспокоится о чистоте станций с тем, чтобы они «сохраняли свежий вид в течение многих десятилетий».

Офис мэра ответил: «На всех станциях, входящих в сеть TfL, тщательно реализуется программа уборки, чтобы пассажиры находились в чистых и безопасных условиях».

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