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Звонкая пощечина путинцам от Тайваня

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  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 15.01.2024, 9:23
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Звонкая пощечина путинцам от Тайваня

О кремлевских дворниках.

В ответ на президентские выборы, состоявшиеся на Тайване и победу неугодного Пекину кандидата, МИД России поспешил подмести за Китаем его мусор – раболепно поддержал Пекин.

Ясно одно – авторитарный Китай не получит демократический Тайвань. Повтора номера с Гонконгом не будет. Не сумев сделать Китай привлекательным для воссоединения с Тайванем, пекинские руководители ведут дело к войне.

Кремлевские авантюристы, после 24 февраля бросившиеся за поддержкой в Китай, силою обстоятельств втягиваются в его авантюру на востоке. Подобно тому, как путинский режим искал внутреннего укрепления в акции 24 февраля, так и зашедшие в тупик авторитарные пекинские руководители ищут выход в укреплении своей власти в намечаемой тайваньской авантюре.

У России здесь единственная задача – не влезать на стороне Китая. Пусть разбираются сами.

Но есть еще один вопрос – отчего же госагентства и рептильные медиа, сообщая о заявлениях путинцев по Тайваню, ничего не говорят об ответной тайваньской реакции?

МИД Тайваня отреагировал на заявления российских дипломатов оперативно и весьма резко.

«Китайская Республика, является суверенной и независимой страной и не входит в состав Китайской Народной Республики. Китайская Народная Республика ни дня не управляла Тайванем. Это объективный факт и статус-кво. 13 января народ Тайваня вновь избрал следующего президента честным, справедливым и открытым методом. Это демократическое достижение было признано странами всего мира…

А дальше просто наотмашь:

«Россия охотно стала прислужником китайского коммунистического режима и сознательно поддерживает его заблуждение о «принципе одного Китая» после выборов в нашей стране. Это не только не способствует стабильности ситуации в Тайваньском проливе, но и лишний раз доказывает, что слияние авторитаризма Китая и России наносит ущерб международному миру, стабильности и основанному на правилах международному порядку».

Читай, народ российский, как путинцам дали звонкую пощечину, а они утерлись. Вырвали несколько хворостин из китайского помела, которым усердно машут кремлевские дворники.

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