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В российской Воркуте затопило шахту вместе с горняками

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  • 15.01.2024, 9:30
  • 10,044
В российской Воркуте затопило шахту вместе с горняками

Всего в шахте находилась смена из 60 человек.

Утром 15 января в российской Воркуте, которая находится в республике Коми, в результате прорыва грунтовых вод произошло частичное затопление в шахте «Заполярная» на глубине 600 метров.

На место происшествия выехали подразделения Воркутинского взвода военизированной горноспасательной части и медицинская бригада.

Всего в шахте находилась смена из 60 человек, на аварийном участке работали три человека, один пострадал, проводятся поисковые работы одного человека, сообщает ГУ МЧС по Коми.

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