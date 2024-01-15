В российской Воркуте затопило шахту вместе с горняками

В российской Воркуте затопило шахту вместе с горняками5
- 15.01.2024, 9:30
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Всего в шахте находилась смена из 60 человек.
Утром 15 января в российской Воркуте, которая находится в республике Коми, в результате прорыва грунтовых вод произошло частичное затопление в шахте «Заполярная» на глубине 600 метров.
На место происшествия выехали подразделения Воркутинского взвода военизированной горноспасательной части и медицинская бригада.
Всего в шахте находилась смена из 60 человек, на аварийном участке работали три человека, один пострадал, проводятся поисковые работы одного человека, сообщает ГУ МЧС по Коми.