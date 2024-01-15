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Российский суд арестовал выплаты по белорусским еврооблигациям

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  • 15.01.2024, 9:41
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Российский суд арестовал выплаты по белорусским еврооблигациям

В адрес россиянина.

Арбитражный суд российской Кемеровской области вынес определение о наложении ареста на выплаты по белорусским еврооблигациям в адрес российского частного инвестора. Арест наложен на 964,3 тыс. белорусских рублей, которые находятся или поступят от белорусского Минфина на счет в «Беларусбанк». Об этом сообщает РБК.

Иск подал летом прошлого года инвестор Игорь Прокудин к Citibank N.A. London Branch, который выступал агентом по белорусским евробондам и «Беларусбанку». Он добивается взыскания купонных выплат по принадлежащим ему облигациям.

В прошлом году правительство Беларуси изменило порядок выплат по еврооблигациям из-за отказа Citibank обслуживать соответствующие платежи. Было решено выплачивать средства на счет в «Беларусбанке» в белорусских рублях. Российские инвесторы при этом столкнулись с проблемами при такой схеме выплат, в том числе из-за сложностей с подтверждением владения ценными бумагами.

Осенью прошлого года Минфин Беларуси предложил новую схему с проведением выплат через российский Национальный расчетный депозитарий. Однако по данной схеме были выплачены только купоны и основной долг по выпуску Беларусь-2023 и только тем инвесторам, которые купили бумаги до 6 сентября 2022 года. При этом в дальнейшем Минфин собирается выплачивать купонный доход вместе с погашением еврооблигаций, таким образом, владельцам ценных бумаг с погашением в 2031 году придется ждать денег до начала следующего десятилетия.

Прокудин пытается добиться получения купонных выплат по еврооблигациям, перечисленных за период с 25 февраля по 12 декабря 2023 года, а также процентов за пользование деньгами. Взыскать деньги инвестор хочет с Citibank, а «Беларусбанк» должен обеспечить перевод денежных средств.

«В рассматриваемом случае обеспечительная мера в виде наложения ареста на денежные средства в пределах суммы иска является соразмерной, достаточной и необходимой обеспечительной мерой, направленной на реальное исполнение итогового судебного акта в будущем, в связи с чем заявление истца подлежит удовлетворению», – цитирует издание определение арбитража.

Иск был рассмотрен 12 января. Следующее заседание по нему назначено на 1 июля.

Прокудин – не единственный инвестор, обратившийся в суд из-за белорусских еврооблигаций. Александр Марченков также пытался добиться выплат в свою пользу. Однако в прошлом году суд все-таки прекратил рассмотрение дела, сославшись на неподсудность. Кроме того, российские инвесторы обращались в госорганы, в частности они просили прекратить кредитное финансирование Беларуси до выплат по евробондам.

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