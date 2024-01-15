ZDF: Люксовые авто попадают в Россию через Беларусь 1 15.01.2024, 10:09

2,288

Поток машин не ослабевает.

После вторжения России в Украину ЕС запретил ввозить в РФ автомобили, стоимость которых превышает 50 тысяч евро. И тем не менее поток машин не ослабевает. Об этом говорится в расследовании немецкого канала ZDF.

Журналисты обнаружили в российских Telegram-каналах множество предложений немецких автомобилей класса люкс. Например, в Telegram-канале есть фото Audi RS7 с немецким номером, его стоимость составляет 130 тыс. евро. Фотография сделана в Санкт-Петербурге, но происхождение автомобиля можно проследить до Германии.

Как выяснилось, авто перевозят из Германии через Польшу и Литву в Беларусь – оттуда они попадают в Россию. В отношении Беларуси санкции отличаются – сюда роскошные автомобили ввозить не запрещено

Телеканал демонстрирует на литовско-белорусской границе многочисленных водителей, перегоняющих автомобили через границу. Но все утверждают, что повезут машины только в Беларусь и не дальше. Никто из них не знает, что с ними будет потом.

В сюжете подчеркивается, что чеченский лидер Рамзан Кадыров, например, в видеороликах награждает участников войны против Украины роскошными автомобилями, произведенными в Германии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».